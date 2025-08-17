HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Để ánh sáng tri thức dẫn lối

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thùy Liên

Từ ngôi trường dành cho người khiếm thị, Nguyễn Thành Vinh bước ra thế giới với học bổng danh giá, nuôi giấc mơ phụng sự cộng đồng

Anh nuôi giấc mơ ấy bằng chính hiểu biết và trái tim giàu lòng trắc ẩn.

Nguyễn Thành Vinh (31 tuổi, quê Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh) từng kiên trì gõ cửa hơn 20 ngôi trường để tìm kiếm cơ hội học tập. Bóng tối bủa vây chưa bao giờ ngăn cản khao khát học hỏi của chàng trai đầy nghị lực này.

Nắm bắt cơ hội

Vinh mất thị lực hoàn toàn khi mới 19 tháng tuổi. Năm 6 tuổi, anh rời vòng tay gia đình để theo học nội trú tại trường chuyên biệt ở TP HCM. Anh được học chữ nổi, tham gia chương trình giáo dục hòa nhập và sớm tự lập. Những khác biệt từng khiến Vinh lạc lõng nhưng cũng là khởi đầu giúp anh học cách lắng nghe bằng cảm nhận, giao tiếp hiệu quả và hiểu mình không chỉ thuộc về cộng đồng người khiếm thị.

Để ánh sáng tri thức dẫn lối - Ảnh 1.

Thành Vinh (đeo kính đen, hàng ngồi) cùng các đồng môn quốc tế trong thời gian du học tại Anh

Thật vậy, hoàn tất bậc THPT, Vinh không an phận mà quyết tâm học đại học như bao bạn bè sáng mắt. Anh tự tìm học bổng, viết thư trình bày hoàn cảnh, chứng minh năng lực, trau dồi kỹ năng và ngoại ngữ trong khi điều kiện vật chất thiếu thốn, không có người thân đồng hành. Thực tế, không có nhiều trường sẵn sàng tiếp nhận người khiếm thị.

Để ánh sáng tri thức dẫn lối - Ảnh 2.

Những workshop, dự án cộng đồng của Vinh trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích cho đối tượng yếu thế

Khi hy vọng gần như cạn kiệt, Vinh được Trường Đại học Tân Tạo đồng ý nhận học. Hai năm sau, Vinh lại giành học bổng toàn phần "Chắp cánh ước mơ" tại Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, ngành Professional Communication - Public Relations (chương trình cử nhân Truyền thông chuyên nghiệp). Đặc biệt, Vinh tiếp tục được Chính phủ Anh trao học bổng Chevening năm 2022-2023 để theo học thạc sĩ Giáo dục đặc biệt tại Đại học Exeter (Vương quốc Anh). Anh được tài trợ toàn bộ từ học phí, sinh hoạt phí, visa, vé máy bay cho đến dịch vụ y tế.

"Tôi không do dự mà biết trân trọng, nắm bắt cơ hội. Khám phá chân trời mới giúp tôi mở rộng tư duy, tiếp cận nền giáo dục khai phóng để trở về đóng góp cho nền giáo dục nước nhà" - Vinh tâm sự.

Du học ở môi trường đề cao tính cạnh tranh và tự chủ, Vinh một lần nữa phải học cách thích nghi. Anh sử dụng phần mềm đọc màn hình để thao tác máy tính, tham gia thảo luận nhóm, chủ động tương tác với giảng viên để điều chỉnh phương pháp phù hợp. Mỗi kiến thức tiếp thu không chỉ là kết quả của nỗ lực mà còn là minh chứng sống động rằng con người hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn quen thuộc khi thực sự hiểu mình cần gì và có thể làm gì. Vinh tin rằng giá trị của học tập không chỉ ở bằng cấp mà nằm ở năng lực phản biện, tư duy độc lập, khả năng kết nối và cống hiến. Quá trình học tập giúp anh thích ứng nhanh với hoàn cảnh sống, tạo ảnh hưởng tích cực cho bản thân và mọi người.

Hết lòng với người yếu thế

Chưa bao giờ xem việc đi du học như bệ phóng để ở lại nước ngoài, Vinh chọn trở về vì mục tiêu phụng sự xã hội. Anh chú tâm xây dựng chương trình giáo dục đặc biệt, dạy tiếng Anh, mở lớp với chi phí thấp để hỗ trợ người khiếm thị và các nhóm đối tượng yếu thế. Đồng thời, anh tham gia một số dự án cộng đồng và trực tiếp phối hợp cùng các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi để dạy kỹ năng sống, ngoại ngữ, hướng nghiệp và truyền cảm hứng.

Để ánh sáng tri thức dẫn lối - Ảnh 3.

Thành Vinh trở thành sinh viên đầu tiên đạt học bổng hắp cánh ước mơ tại RMIT khi nhà trường bắt đầu triển khai chương trình này

Trong các lớp học của Vinh, mỗi học viên đều có một kế hoạch can thiệp cá nhân. Các em không theo một chương trình đóng sẵn mà được tiếp cận giáo dục theo cách phù hợp nhất với mình. Những phương pháp học mới giúp việc học trở thành trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, các em thật sự được lắng nghe, được đại diện và đồng hành. Hành trình đó giúp Vinh có góc nhìn sâu sắc, đa chiều và thực tế về giáo dục: làm đúng cách có thể mang lại lợi ích thiết thực cho người học, việc học thêm ý nghĩa, bớt khó khăn, không còn là áp lực, mệnh lệnh hay sự tuân thủ máy móc.

Không dừng ở vai trò giảng dạy, Vinh còn tổ chức các hoạt động, workshop dành riêng cho người khiếm thị với nhiều chủ đề thiết thực như khai mở tư duy, sử dụng công nghệ AI, kỹ năng kể chuyện và giao tiếp. Anh cũng là người điều phối dự án ScriVi - chuyên làm công việc gỡ băng ghi âm và thể hiện thành văn bản. Gần 5 năm hoạt động, dự án không chỉ tạo thu nhập mà còn khẳng định người khiếm thị có thể làm việc hiệu quả nếu được tin tưởng và trao cơ hội.

"Xã hội đôi khi vô tình đặt người khiếm thị vào vị trí bị đóng khung trong sự thương hại hoặc đánh giá chưa chính xác nội lực của họ. Tôi nghĩ không cần phản ứng ồn ào, chỉ cần sống hết mình với khả năng, phát huy những gì đã học, biết cho đi thì cách nhìn nhận của mọi người rồi sẽ thay đổi" - Vinh bày tỏ. 


