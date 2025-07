Khát vọng dấn thân, cống hiến

Đó là câu chuyện của những bạn trẻ đang tham gia Chương trình Phát triển Nhà giáo dục tiên phong (Leadership Development Fellowship) của Giảng dạy vì Việt Nam - Teach for Viet Nam (TFV) - đối tác độc lập của Teach For All - mạng lưới toàn cầu gồm các tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với sứ mệnh mở rộng cơ hội giáo dục cho trẻ em.

Những người gieo hạt

TFV hướng tới mục tiêu tất cả trẻ em Việt Nam được nhận nền giáo dục hoàn thiện, công bằng. Thông qua Chương trình Phát triển Nhà giáo dục tiên phong, TFV tìm kiếm và bồi dưỡng các cá nhân đến từ nhiều lĩnh vực. Họ được đào tạo từ 6 - 8 tuần, sau đó tham gia giảng dạy tiếng Anh và thực hiện dự án cộng đồng tại các trường công lập ở vùng nông thôn trong 2 năm. Qua đó, phát triển các giải pháp dài hạn, kiến tạo hệ sinh thái giáo dục bền vững. Những người được tuyển chọn không chỉ có năng lực học thuật tốt mà còn giàu ý chí, cam kết làm việc toàn thời gian ở vùng sâu vùng xa - nơi mà điều kiện tiếp cận với giáo dục chất lượng còn hạn chế.

Các bạn trẻ giàu năng lực và nhiệt huyết của TFV được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sư phạm, lãnh đạo và hiểu biết về đặc điểm cộng đồng để sẵn sàng dấn thân phụng sự xã hội

Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc điều hành TFV, thì đây cơ hội để bạn trẻ tiếp cận và nhìn nhận sâu sắc các vấn đề của hệ sinh thái giáo dục ở tầm hệ thống. Chính sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của các nhà giáo dục trẻ tuổi góp phần đáng kể tháo gỡ khó khăn, cùng giáo viên thử nghiệm phương pháp mới và ứng dụng công nghệ trong môi trường giáo dục địa phương. Nhờ đó, nhiều học sinh tự tin hơn, mở rộng tư duy, dám đặt mục tiêu cao và mạnh dạn đăng ký các đại học lớn trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh đời sống hiện nay chuyển động nhanh, người trẻ dễ bị cuốn theo dòng chảy thời cuộc. Nhưng nếu có lý tưởng rõ ràng và hệ giá trị bền vững đầy tính nhân văn, tấm lòng vì cộng đồng, đề cao giáo dục hòa ái thì họ sẽ biết cách đưa ra quyết định đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều người. "Nhiều bạn sau khi hoàn thành chương trình Fellowship vẫn tiếp tục theo đuổi giáo dục trong các hình thức khác nhau. Không nhất thiết là đứng lớp, họ có thể làm chính sách, phát triển chương trình, hoặc sáng tạo mô hình giáo dục mới" - chị Trang cho biết.

Truyền cảm hứng cho trẻ

Đoàn Hồng Minh Tú (26 tuổi, ngụ TP HCM) vừa trở thành "Nhà giáo dục tiên phong" - khóa 9 năm 2025. Điểm đến của cô là các trường tiểu học và THCS tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ) - nơi thiếu giáo viên dạy tiếng Anh và STEM (phương pháp giáo dục tích hợp). Tú bắt đầu dạy học và làm tình nguyện viên các trại hè tiếng Anh khi còn là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM. Cuối tháng 10-2024, khi hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học và Văn học Anh tại Đại học Antwerp (Bỉ), Tú về nước với trăn trở về giáo dục bền vững.

Minh Tú từng tình nguyện giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo tại vùng núi Nong Khiaw (Bắc Lào). Khi du học, cô dự nhiều khóa học, nghe nghiên cứu sinh đến từ các nước trình bày về văn học thiếu nhi.. TFV không chỉ là cột mốc nghề nghiệp mà còn là nền tảng để cô theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục trẻ em

Được ở một đô thị đặc biệt quan tâm tới trẻ em như thành phố Antwerp, Tú chứng kiến hệ thống hỗ trợ trẻ em toàn diện, từ các khóa giáo dục phụ huynh, hướng dẫn đọc sách khi mang thai (thai giáo), cho đến các khu vui chơi miễn phí. Môi trường sống không chỉ chú trọng đến sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến tinh thần của trẻ khiến Tú không khỏi nghĩ về nhiều bạn nhỏ Việt Nam còn thiếu điều kiện cơ bản để đến trường, chưa được tiếp cận giáo dục một cách công bằng và toàn diện. 5 năm qua, ngoài tích lũy kinh nghiệm giảng dạy tiếng và cách nắm bắt tâm lý trẻ, Tú còn học cách tổ chức hoạt động lớp học nhằm tạo không khí thoải mái. Tú cho rằng điều này cần thiết với học sinh nông thôn, vì các em vốn có tâm lý e ngại việc học ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai đôi khi là "rào cản" hơn là cơ hội. "Dạy học là gieo mầm, không phải hạt nào cũng nảy, mầm nào cũng lên song tôi muốn chăm chút từ điều nhỏ nhất là tạo ra lớp học an toàn, nơi khơi mở, khuyến khích việc học là niềm vui, giúp các em vượt khỏi giới hạn quen thuộc" - Tú chia sẻ.

Các bạn trẻ học tập thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và phản tư theo chuyên đề

Phạm Nguyễn Đức Anh (27 tuổi) là thành viên Chương trình Phát triển Nhà giáo dục tiên phong khóa 6, hiện phụ trách dự án Focus 360 tại tổ chức phi lợi nhuận Kidspire Việt Nam. Trong 2 năm ở Quảng Nam, anh không chỉ có những giờ ý nghĩa trên bục giảng mà còn tham gia vô số hoạt động ngoại khóa và phong trào. Anh học cách thích nghi mọi hoàn cảnh, học cách lắng nghe, thấu hiểu ước mơ của học trò, biến khó khăn thành động lực để sáng tạo ra các cách tiếp cận hoạt động học tập và trải nghiệm mới mẻ, hợp lý. Anh tự tin khi bản thân trưởng thành hơn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn là sự kiên cường, lòng trắc ẩn và tinh thần cống hiến. "Tôi nhận ra giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp các em tìm thấy giá trị của chính mình" - Đức Anh nhấn mạnh.