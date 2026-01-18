Để chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026, Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 271, yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết này.

Sức mua chưa như kỳ vọng

Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất, hệ thống phân phối trên cả nước đã sớm tăng lượng hàng dự trữ, sẵn sàng phục vụ cao điểm mua sắm cuối năm. Tuy nhiên, sức mua thị trường Tết năm nay được dự báo tăng chậm, thể hiện rõ xu hướng chi tiêu thận trọng, mua đúng - mua đủ.

Thực tế thị trường cho thấy nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 khá dồi dào. Nhiều DN sản xuất và hệ thống bán lẻ tăng lượng dự trữ từ 15%-30% so với ngày thường. Bà Phạm Thị Thủy Hường, Giám đốc siêu thị WinMart Royal City (Hà Nội), cho biết hệ thống đã tăng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết khoảng 25%. Các hệ thống bán lẻ lớn khác như MM Mega Market Việt Nam, Central Retail Việt Nam, Saigon Co.op… cũng chuẩn bị nguồn hàng tăng từ 10%-30%, tập trung vào nhóm thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh.

Ở khối DN sản xuất, theo bà Tống Thị Ngân, Tổng Giám đốc Công ty HAQ Hà Nội, công ty dự kiến tăng sản lượng bánh kẹo Tết từ 20%-30% so với năm ngoái. Tuy nhiên, điều khiến DN lo ngại nhất vẫn là sức mua chưa đạt như kỳ vọng. "Người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu nên DN phải giữ ổn định giá bán, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu" - bà Ngân chia sẻ.

Tại TP HCM, không khí sắm Tết đã bắt đầu "nóng" lên và đang tập trung vào nhóm quà Tết, thực phẩm khô, bánh kẹo, nước ngọt, bia… song tâm lý dè dặt thể hiện khá rõ. Ghi nhận tại siêu thị Co.opmart Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu), nhiều nhân viên tất bật đóng gói các giỏ quà Tết phục vụ khách hàng đặt sớm, nhất là nhóm khách hàng DN. Trong khi đó, bên trong siêu thị, phần lớn người tiêu dùng vẫn chủ yếu dạo xem, tham khảo giá các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm khô, nước ngọt, bia… và ưu tiên mua nhu yếu phẩm cho sinh hoạt hằng ngày.

Người tiêu dùng chi tiêu thắt chặt, thận trọng hơn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: LÊ THÚY

Tại siêu thị Kingfoodmart Vũ Huy Tấn (phường Gia Định, TP HCM), các sản phẩm phục vụ Tết như bánh kẹo, bánh chưng, trái cây được trưng bày nổi bật ở khu vực dễ quan sát. Đại diện Kingfoodmart cho biết sức mua tăng nhẹ từ đầu tháng 1-2026, chủ yếu do các gia đình có xu hướng chuẩn bị Tết sớm và các thương hiệu đồng loạt tung khuyến mãi. Dù vậy, mức tăng vẫn khá khiêm tốn.

Nhận định về xu hướng tiêu dùng Tết Bính Ngọ 2026, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Saigon Co.op Hà Nội, cho rằng người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn, mua đúng nhu cầu, ưu tiên sản phẩm có khuyến mãi tốt nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Trong đó, thực phẩm tươi sống, nông sản Việt tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị giỏ hàng.

Nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng

Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng (Quảng Ngãi) chuyên sản xuất các mặt hàng như nhang, hương trầm cùng các sản phẩm hóa phẩm. Các sản phẩm của DN này vốn tiêu thụ mạnh ở Hà Nội vào dịp Tết. Bà Trần Thị Hạ, đại diện Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng, cho hay công ty đang đẩy mạnh phân phối hàng hóa thông qua các hội chợ, kênh bán hàng trực tuyến, kỳ vọng sức mua sẽ tăng trong những ngày tới.

Hệ thống WinMart Royal City cũng đang triển khai các biện pháp kích cầu tiêu dùng Tết. Bà Phạm Thị Thủy Hường cũng đặt kỳ vọng sức mua toàn hệ thống siêu thị này dự kiến tăng 20%-25% so với cùng kỳ năm trước. "Chúng tôi thiết kế các giỏ quà Tết có mức giá khởi điểm từ 299.500 đồng, kèm chính sách chiết khấu lên đến 10% cho đơn hàng số lượng lớn, đặt sớm trước ngày 20-1" - bà Hường nói.

Đối với bánh kẹo Tết, WinMart phối hợp cùng nhà cung cấp triển khai nhiều ưu đãi, đặc biệt là các hộp quà Tết với mức giá đa dạng từ 49.900 đồng, 95.000 đồng, 105.000 đồng…, nhằm mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng, giảm áp lực chi tiêu cuối năm.

Tại TP HCM, các hệ thống bán lẻ cũng chủ động điều chỉnh cơ cấu hàng hóa lên kệ. Đại diện Kingfoodmart thông tin so với cùng kỳ năm trước, hệ thống đã tăng nguồn cung từ 10%-30% đối với nhóm thực phẩm tươi sống và thiết yếu; riêng các mặt hàng phục vụ Tết được tăng từ 10%-50% tùy thời điểm. Kingfoodmart cũng sẽ bổ sung thêm đặc sản địa phương, gạo ngon, nếp ngon, mắm ngon; kệ gia vị, đồ khô được chuẩn bị đa dạng hơn. Các nhóm thịt, cá, hải sản, giò chả, rau củ quả, nấm… đều sẵn sàng phục vụ bữa ăn Tết gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng vẫn đủ đầy cho mọi gia đình.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, chuẩn bị nguồn cung hàng Tết không chỉ là đưa nhiều hàng lên kệ mà phải tính đúng nhu cầu và khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng. "Dữ liệu cho thấy người dân chi khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng cho tiêu dùng thiết yếu. Vì vậy, muốn bán được hàng Tết, DN phải tính vào túi tiền thực tế của đa số hộ gia đình" - bà Lan lưu ý.

Để thị trường vận hành ổn định, Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp chỉ đạo các địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường, tăng cường kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa.

Riêng tại TP HCM, Sở Công Thương yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu; các chợ đầu mối; hệ thống phân phối hiện đại và DN bình ổn triển khai đồng bộ các giải pháp cân đối cung - cầu, bình ổn giá cả. Trong đó, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình thị trường, điểm bán bình ổn, thực phẩm an toàn; theo dõi sát biến động giá, kịp thời xử lý thông tin sai lệch có thể gây bất ổn thị trường.

Quản lý chặt nguồn gốc xuất xứ sản phẩm Tại Chỉ thị số 271, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó tập trung kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương mại điện tử, niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết; chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu tăng cao. Song song đó, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường vận chuyển, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa để kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại khác. L.Thúy



