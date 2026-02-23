HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi bố mẹ, 3 ngày sau phát hiện tử vong dưới sông

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do buồn chán chuyện bệnh tật, một nam thanh niên ở Thanh Hóa để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi bố mẹ, 2 ngày sau được phát hiện tử vong dưới sông Lèn

Ngày 23-2, tin từ UBND xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh C.N.S. (SN 1994, ngụ ở xã Hà Trung - người đã để lại thư tuyệt mệnh, rời nhà đi 3 hôm trước) dưới sông Lèn phía bờ thuộc địa bàn xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa.

- Ảnh 1.

Khu vực cầu sông Lèn, nơi phát hiện thi thể anh C.N.S.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20-2 (ngày 4 Tết), gia đình anh S. đã tới trình báo cơ quan chức năng về việc anh để lại thư tuyệt mệnh rồi bỏ đi khỏi nhà.

Trong thư, anh S. xin lỗi bố mẹ vì đã dành quá nhiều tình yêu thương và vật chất để chạy chữa bệnh động kinh cho mình. Tuy nhiên, tới thời điểm này, bản thân không thể gắng gượng được nữa, xin gửi lời tạ lỗi và thanh thản ra đi.

Lúc đi, anh S. mặc quần nỉ màu đen, áo phông dài tay màu xám mà không đem theo ví tiền hay vật dụng gì khác.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm. Đến trưa ngày 23-2, thi thể anh S. được tìm thấy trên sông Lèn phía dưới hạ lưu cầu sông Lèn.

Ngay sau đó, thi thể anh S. đã được đưa lên bờ, hoàn tất các thủ tục theo quy định rồi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

