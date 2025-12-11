Tối 11-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM vẫn đang tìm người đàn ông nhảy cầu Bình Lợi.

Hiện trường vụ việc.

Hơn 15 giờ cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy lên cầu Bình Lợi, bỏ lại xe, mũ bảo hiểm rồi nhảy xuống sông Sài Gòn. Phát hiện vụ việc, người dân chạy đến ngăn cản nhưng không kịp, chỉ thấy nạn nhân chới với rồi chìm dần.

Ca nô, người nhái thuộc Phòng PC07 sau đó được điều động đến hiện trường. Đến 19 giờ, cảnh sát vẫn chưa tìm được người đàn ông.

Thời gian qua, cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm... ở TPHCM liên tục có người đến các cây cầu này rồi nhảy xuống tự tử. Hồi đầu tháng 11-2025, một nam sinh viên đã nhảy từ cầu Thủ Thiêm 1 xuống sông Sài Gòn, nghi do bị bạn bè rủ rê đầu tư qua mạng mất 200 triệu đồng, sau đó tìm đến cái chết.