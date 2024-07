De Ligt đồng ý gia nhập Man United, chờ quyết định từ Bayern Munich

Được sự đồng ý của Bayern Munich, Man United và trung vệ Matthijs de Ligt đã có những cuộc tiếp xúc và đàm phán về khả năng cầu thủ người Hà Lan này sang Anh thi đấu từ mùa giải tới.

Mọi thỏa thuận về lương thưởng, thời hạn hợp đồng gần như đã được đôi bên nhất trí thông qua và đại diện của hai đội bóng chỉ cần bàn bạc thêm về mức phí chuyển nhượng.

Matthijs de Ligt muốn tái hợp cùng HLV Erik ten Hag ở Man United

Tân giám đốc thể thao Dan Ashworth đã và đang xúc tiến hoạt động chuyển nhượng của Man United dưới quyền điều hành của tỉ phú Jim Ratcliffe, thuộc tập đoàn INEOS, đơn vị quản lý chuyên môn mới của đội bóng. Raphael Varane mãn hạn hợp đồng ra đi, Man United cần có người thay thế xứng đáng và De Ligt được nhắm đến cho vị trí trung vệ lệch phải.

De Ligt từng thi đấu cho Ajax dưới quyền của HLV Erik ten Hag và là đội trưởng trẻ nhất của đội bóng giành được "cú đúp" vô địch Eredivisie Hà Lan và Cúp Quốc gia KNVB Cup ở mùa giải 2018-2019. Ajax cũng lọt vào bán kết Champions League ở mùa giải ấy.

HLV Erik ten Hag và De Ligt tại Ajax Amsterdam mùa 2018 - 2019

Sau khi chuyển đến Juventus, De Ligt cảm thấy anh không hợp với bóng đá Ý và quyết định đầu quân cho Bayern Munich vào năm 2022. Anh chơi tốt trong mùa đầu ở sân Allianz Arena nhưng mùa 2023-2024 vừa qua, chấn thương khiến De Ligt phải nghỉ dài hạn và khi trở lại, thì phải ngồi dự bị cho cặp trung vệ Kim Min-jae - Dayot Upamecano.

Anh được vào sân thường xuyên hơn ở nửa sau mùa giải khi được HLV Thomas Tuchel bố trí đá cặp với Eric Dier.

Ở đội tuyển Hà Lan, anh cũng không được HLV Ronald Koeman trọng dụng tại Euro 2024 khi ngồi dự bị cả 4 trận vừa qua.

Trung vệ 32 tuổi Stefan De Vrij đang đá rất tốt bên cạnh Virgil Van Dijk, không có lý do gì để phải thay đổi.

De Ligt (thứ hai, từ phải sang) ngồi dự bị từ đầu vòng chung kết Euro 2024

De Ligt quyết tâm ra đi để cứu vãn sự nghiệp trong khi Bayern Munich cũng muốn bán De Ligt để có đủ kinh phí hỏi mua trung vệ Jonathan Tah từ Leverkusen. Đó là lý do mà truyền thông Anh và Đức đồng loạt đưa tin De Ligt chấp nhận giảm mức lương tuần còn 210.000 bảng (so với 244.000 bảng nhận ở Bayern Munich) để được gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Đổi lại, Man United sẵn sàng trao cho De Ligt bản hợp đồng 5 năm kèm các điều khoản bổ sung đạt tổng trị giá 42 triệu bảng với phía Bayern Munich.

Nhà báo Fabrizio Romano đưa tin De Ligt quyết tâm gia nhập Man United

Cùng với De Ligt, Man United cũng đã nhắm đến trung vệ trẻ Jarrrad Branthwaite nhưng chưa được Everton chấp thuận. Đội bóng vùng Merseyside không muốn bán cầu thủ của mình nhưng có thể sẽ lắng nghe mọi đề nghị trong mức giá 70 triệu bảng.

Trong khi đó, Man United đưa ra đề nghị ban đầu chỉ khoảng 38 triệu bảng kèm 5 triệu bảng bổ sung. Bản thân Jarrrad Branthwaite cũng muốn ra đi khi các cuộc đàm phán gia hạn với Everton bị đình trệ.

Tân giám đốc thể thao Dan Ashworth cho biết sẽ mang về thêm một tiền đạo và một tiền vệ phòng ngự, trong đó, chân sút Joshua Zirkzee của Bologna được nhắm đến. Joshua Zirkzee có điều khoản mua đứt trị giá 34 triệu bảng là mục tiêu theo đuổi của Man United trong khi Manuel Ugarte của Paris Saint-Germain là một trong những lựa chọn ở hàng tiền vệ.

Nếu thương vụ hoàn tất, De Ligt sẽ gia nhập "tập đoàn cựu Ajax" tại Man United vốn đã có sẵn Antony, Donny van de Beek, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Andre Onana và cả HLV Erik ten Hag.