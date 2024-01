Để mọi công nhân đều có Tết

Năm 2023, Công ty TNHH Lạc Tỷ (quận Bình Tân, TP HCM) gặp nhiều khó khăn khi đơn hàng bị giảm sâu, có giai đoạn công ty phải cho người lao động (NLĐ) nghỉ chờ việc luân phiên. Hiện tại, dù đơn hàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng ban giám đốc vẫn quyết định duy trì mức thưởng Tết như năm 2022, điều này khiến tập thể lao động hết sức phấn khởi.



Không quên đóng góp của người lao động

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán 2024, ngoài mức thưởng cố định 1 tháng lương, NLĐ còn được thưởng ngày công cao (từ 100.000-250.000 đồng) và thưởng A, B, C (từ 0,5-1,3 tháng lương). Như vậy, mức thưởng thấp nhất của NLĐ là 1,5 tháng lương và cao nhất là 2,3 tháng lương. Bên cạnh đó, Công đoàn công ty cũng tặng quà Tết và tổ chức chương trình văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng để tạo không khí, động viên tinh thần NLĐ trước thềm năm mới.

Những năm gần đây, Công ty TNHH May Oasis (huyện Củ Chi, TP HCM) cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế thế giới. So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của công ty giảm khoảng 7% (tương đương khoảng 20 triệu USD). Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, công ty vẫn không cắt giảm lao động, đồng thời duy trì lương, thưởng, phụ cấp nhằm giúp NLĐ ổn định cuộc sống. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài khoản thưởng 1 tháng lương thu nhập, lì xì đầu năm mới, công ty còn tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng và bố trí xe đưa, đón công nhân (CN) ở tỉnh Khánh Hòa về quê sum họp cùng người thân. Ông Ibrahim Ozsoy, Tổng giám đốc công ty, cho hay để đạt được kết quả đó là nhờ công ty đã sớm đầu tư công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất. Hướng đi đúng đắn này không chỉ tạo ra được những mẫu mã sản phẩm đẹp, chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng mà còn ổn định việc làm, thu nhập của NLĐ. "Đối với NLĐ, không gì quan trọng bằng việc ổn định việc làm, thu nhập. Chứng kiến cảnh nhiều lao động ở các doanh nghiệp (DN) lân cận phải mất việc, tôi cảm thấy may mắn khi vẫn được công ty bảo đảm việc làm và phúc lợi" - CN Phạm Thị Kim Ngân chia sẻ.

Dù doanh thu giảm nhưng lương, thưởng, phúc lợi của công nhân Công ty TNHH May Oasis vẫn được duy trì ổn định. Ảnh: MAI CHI

Như một gia đình

Hơn 2.500 CN Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP HCM) đã tham dự một buổi tiệc tất niên hoành tráng do ban giám đốc và Công đoàn tổ chức. Chương trình gồm có văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng, khen thưởng nhân viên xuất sắc… Tùy thâm niên làm việc, CN sẽ được nhận những phần quà có giá trị như: vàng, điện thoại, giỏ quà Tết… với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Công đoàn công ty cũng đã trao tặng 3.450 phần quà Tết gồm bánh, mứt, nhu yếu phẩm (trị giá gần 500.000 đồng/phần) cho đoàn viên.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho hay từ năm 2006 đến nay, công ty duy trì truyền thống tổ chức tiệc tất niên. Buổi tiệc không chỉ dành cho NLĐ mà con của họ cũng tham gia để các cháu được biết nơi cha mẹ mình làm việc. Bên cạnh đó, dù khó khăn nhưng công ty duy trì mức thưởng 1.1 cho NLĐ như các năm.

Vừa hoàn tất việc trao quà Tết cho đoàn viên là Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho (huyện Củ Chi, TP HCM) lại tất bật tổ chức chương trình "Tết sum vầy" cho 70 gia đình CN khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, dự kiến tổ chức vào ngày 1-2 (22 tháng chạp). Tham gia chương trình, các gia đình CN sẽ thưởng thức tiệc mặn, rút thăm may mắn và nhận quà (trị giá 1 triệu đồng/gia đình). Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết năm qua hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do đơn hàng bị sụt giảm. Công ty vẫn cố gắng duy trì thưởng Tết là 1 tháng lương như mọi năm song việc chi trả cho NLĐ sẽ chia thành 2 đợt, trước Tết 50% và sau Tết 50%. Ngoài chương trình "Tết sum vầy", Công đoàn công ty còn phối hợp với ban giám đốc chăm lo cho các trường hợp CN đặc biệt khó khăn. "Ngày 30 Tết, Công đoàn cũng sẽ phối hợp với ban giám đốc công ty tổ chức các chuyến thăm và tặng quà (1 triệu đồng/phần) cho gia đình CN ở trọ, đặc biệt khó khăn phải ở lại thành phố đón Tết" - ông An cho hay.

Đoàn viên - lao động quận 11 rộn ràng đón Tết Hơn 1.000 đoàn viên - lao động đã tham gia chương trình Ngày hội công nhân "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" do LĐLĐ quận 11, TP HCM tổ chức ngày 23-1. Ngày hội gồm nhiều hoạt động ý nghĩa đem lại lợi ích thiết thực cho CNVC-LĐ như phiên chợ nghĩa tình không dùng tiền mặt với 36 gian hàng giảm giá, gian hàng 0 đồng bày bán hàng ngàn sản phẩm với giá chỉ từ 10.000 đồng/sản phẩm, có những mặt hàng miễn phí cho người lao động. LĐLĐ quận đã tặng hơn 500 phiếu mua hàng (200.000 đồng/phiếu) cho những trường hợp khó khăn để mua sắm tại phiên chợ. Ngoài mua sắm, CNVC-LĐ còn được tham gia sân chơi Giờ thứ 9 với các hoạt động cắt tóc miễn phí, hát karaoke có quà, tư vấn tặng phiếu giảm học phí, dịch vụ làm đẹp, xổ số may mắn... T.Nga