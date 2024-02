Để mọi nhà đều có Tết

Chiều 2-2, tại TP Thủ Đức (TP HCM) diễn ra chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" năm 2024 tặng quà cho công nhân (CN), người lao động (NLĐ) và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức, TP HCM. Chương trình có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.



Những phần quà ý nghĩa

Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước đã trao 500 phần quà cho CN, NLĐ và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 200 phần quà trao cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; Tổng LĐLĐ Việt Nam có 300 phần quà trao cho CN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức.

Anh Nguyễn Thế Hùng (quê Nghệ An) hiện làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn TP Thủ Đức rất xúc động khi được nhận quà Tết từ chương trình. Anh Hùng cho biết đã làm việc tại doanh nghiệp được 14 năm nhưng chỉ có 1-2 năm là về quê ăn Tết. Vợ anh cũng làm CN ở KCX Linh Trung I (TP Thủ Đức, TP HCM). Hai vợ chồng lao động vất vả chỉ đủ chi tiêu và nuôi 2 con ăn học. "Tôi rất vinh dự và xúc động vì hôm nay được nhận quà Tết của Chủ tịch nước. Với CN không có điều kiện về quê ăn Tết, sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp thêm động lực cho chúng tôi vượt qua khó khăn" - anh Hùng bày tỏ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (thứ 5, từ phải qua), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 4, từ phải qua) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải (thứ 3, từ trái qua) trao quà Tết cho công nhân khó khăn

Chị Lê Thị Mỹ Liên (phường Bình Trưng Tây) cũng rất vui và hạnh phúc khi được mời lên sân khấu nhận quà Tết của Chủ tịch nước. Gia cảnh chị Liên hết sức khó khăn, cha mẹ đã ngoài 90, người em trai bị bệnh tật. Bản thân chị Liên cũng mới phát hiện mình bị bệnh thận. Cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào quầy cà phê nhỏ của gia đình. Được Chủ tịch nước động viên và tặng quà, chị Liên không kìm được xúc động.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết Đảng bộ và nhân dân TP HCM rất vinh dự và vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương về tham dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân", chúc Tết CN, NLĐ, người dân trên địa bàn TP Thủ Đức. Đảng bộ và nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước, đã dành tình cảm, động viên, chia sẻ chân thành đối CN, NLĐ và nhân dân trên địa bàn TP Thủ Đức nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, với phương châm "Tết yên vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm", Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị của thành phố chú trọng triển khai, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân mừng năm mới 2024, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; tạo khí thế mới, thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. "Cấp thành phố tổ chức gần 100 hoạt động trước, trong và sau Tết nhằm phục vụ nhân dân đón mừng năm mới. Trong đó, đặc biệt phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái, nghĩa tình" của người dân thành phố" - ông Nguyễn Hồ Hải nói. Thành phố chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, CN, NLĐ. Nay thông qua các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết bảo đảm mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân, đón Tết, không để trường hợp nào không đủ điều kiện đón Tết.

Nhà nào cũng có Tết

Trong không khí ấm cúng của chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi đến thăm, động viên, chúc Tết, trao quà mừng xuân mới cho CN, NLĐ và bà con nghèo trên địa bàn TP Thủ Đức.

Theo Chủ tịch nước, những khó khăn trong đời sống của sinh viên, CN, NLĐ luôn luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chung tay chăm lo giải quyết. TP HCM có truyền thống rất tốt đẹp là hằng năm lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo các quận, huyện dành thời gian đến với CN, sinh viên trong những ngày lễ, trong những ngày giáp Tết. "Năm nay tình hình đất nước nói chung và TP HCM nói riêng gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã cố gắng vượt qua. Trong khó khăn chung ấy, với sự phát động của MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể khác, chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" là một hoạt động góp phần cùng với các cấp chính quyền chăm lo Tết cho anh chị em CN, NLĐ, với tinh thần phấn đấu ít nhiều gì thì nhà nào cũng có Tết.

Hoan nghênh Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nỗ lực để phối hợp thực hiện chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân", Chủ tịch nước đánh giá cao lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo của TP Thủ Đức, cũng như quận, huyện khác của thành phố luôn quan tâm chăm lo cho NLĐ. Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhiều bà con lao động từ mọi miền đất nước về thành phố làm việc, đóng góp vào sự phát triển cho thành phố và việc chăm lo trở lại cho NLĐ cũng là lẽ thường tình, thể hiện tình cảm của lãnh đạo đối với những đóng góp của họ. Nhiều NLĐ không có điều kiện về quê mà ở lại thành phố. Đây cũng là thiệt thòi nhưng rất mừng là lãnh đạo TP HCM, các quận, huyện và TP Thủ Đức chung tay góp sức chăm lo cho người dân để ai cũng được vui Tết dù ít, dù nhiều đều có quà Tết.

Theo Chủ tịch nước, ngày 23 tháng chạp là ngày đưa ông Táo về trời theo truyền thống của dân tộc, là ngày mà người dân sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, tạm quên ưu tư, trăn trở, mở lòng mình suy nghĩ những điều tốt đẹp trong tương lai và sẵn sàng nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. "Với tinh thần đó, tôi chúc cho các anh, các chị một năm mới thật là mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau đón Tết với kỳ vọng tốt đẹp cho chúng ta và con em chúng ta" - Chủ tịch nước nói.

Đoàn viên - lao động vui "Tết sum vầy - Xuân tri ân" Sáng 2-2, LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt tổ chức chương trình "Tấm vé nghĩa tình" tiễn hơn 130 đoàn viên - lao động khó khăn về quê đón Tết tại các tỉnh miền Tây và miền Trung. Ngoài được miễn tiền vé, mỗi NLĐ còn được công ty hỗ trợ 500.000 đồng. Riêng 45 trường hợp khó khăn được LĐLĐ huyện tặng 200.000 đồng/người. Tổng kinh phí thực hiện 7 chuyến xe đưa NLĐ về quê hơn 53 triệu đồng. Sáng cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, Công đoàn Viên chức TP HCM cũng đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" nhằm chăm lo cho 300 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết . Dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố trao 100 phần quà cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo (2 triệu đồng/phần) và 3.200 phần quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng/phần). Hội Doanh nghiệp thành phố cũng tặng 200 phần quà (200.000 đồng/phần) cho NLĐ khó khăn. Trước đó, tối 1-2, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" năm 2024 tại Khu Du lịch Văn Thánh với sự tham gia của 100 gia đình NLĐ khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Tại chương trình, ngoài phần quà trị giá 1 triệu đồng của LĐLĐ thành phố, các gia đình còn được tham gia các trò chơi dân gian, lô tô có thưởng, chụp ảnh lưu niệm, thưởng thức tiệc với dưa hấu, bánh chưng và các món ngon ngày Tết. Các em thiếu nhi đến cùng cha mẹ còn được nhận lì xì, tham gia nhiều trò chơi dành cho thiếu nhi với nhiều phần quà hấp dẫn... T.Nga - H.Đào - C.Hường