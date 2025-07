Đề nghị báo cáo việc cưa hạ cây xà cừ trong trụ sở Công an phường

Ngày 12-7, nguồn tin cho biết Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND phường và Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) đề nghị báo cáo việc xử lý tài sản công là cây xanh trong khuôn viên trụ sở phường Tân An (cũ)

Cây xà cừ sau khi bị cưa hạ đang được để trong trụ sở Công an phường Tân An

Theo đó, qua phản ánh của người dân và kiểm tra hiện trường của Sở Tài chính vào ngày 10-7, tại trụ sở phường Tân An (cũ) có một số cây xà cừ trồng trong khuôn viên bị cưa hạ.

Để quản lý, xử lý cây xanh trong khuôn viên trụ sở theo đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị UBND phường và Công an phường báo cáo việc quản lý, bàn giao và tiếp nhận tài sản công đối với trụ sở UBND phường Tân An (cũ). Đồng thời, sở này cũng đề nghị báo cáo phương án xử lý tài sản, cấp có thẩm quyền quyết định và đơn vị xử lý tài sản đối với cây xanh trồng trong trụ sở.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ ngày 1-7, trụ sở UBND phường Tân An (cũ) được chuyển giao cho Công an phường Tân An sử dụng. Cách đây khoảng 3 ngày, tại trụ sở Công an phường Tân An có xảy ra vụ đốn hạ 2 cây xà cừ có kích thước lớn, trồng từ năm 1996.

Đây là những cây xà cừ lớn, tạo bóng mát và mỹ quan trong khuôn viên trụ sở. Nhiều khối gỗ xà cừ sau khi bị đốn hạ đang được để trong khuôn viên trụ sở Công an phường.

Một lãnh đạo UBND phường Tân An cho biết trụ sở UBND phường Tân An (cũ) đã được bàn giao cho Công an phường. UBND phường Tân An vừa có văn bản giao cho Phòng Kinh tế - đô thị kiểm tra, xử lý tài sản công tại trụ sở Công an phường.