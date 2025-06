Đề nghị công an Thanh Hóa hỗ trợ bảo vệ di tích, bảo vật quốc gia

Ngày 2-6, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa cho biết sở vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị đề nghị phối hợp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh cho các di vật, hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng, di tích trên địa bàn.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, một điểm du lịch nổi tiếng tại Thanh Hóa - nơi đang có nhiều bảo vật quốc gia có tuổi đời hàng trăm năm

Theo công văn, thời gian qua, trên địa bàn cả nước có một số di tích, di vật, cổ vật, lăng mộ… bị đào bới, xâm hại, phá hoại, như: Việc đào bới, xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông thuộc Khu di tích Lam Kinh; phá hoại bảo vật quốc gia "Ngai vua triều Nguyễn" trưng bày tại Điện Thái Hòa thuộc di tích Cố đô Huế.

Trước thực trạng trên, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND các huyện, thị xã, TP và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh cho di tích, các di vật, hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc các bảo tàng, di tích; ngăn chặn, xử lý các hành vi trộm cắp, đào bới, trục vớt, buôn bán, trao đổi trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các di vật, hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng phương án bảo vệ, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng, hành vi xâm hại, phá hoại, bảo đảm tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia và di vật, hiện vật, cổ vật có giá trị tại các di tích, danh lam thắng cảnh.

Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông - nơi bị 3 người Trung Quốc tới đào bới tìm cổ vật hôm 3-5 vừa qua

Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về kỹ năng xử lý tình huống trong phòng chống tội phạm liên quan đến di sản văn hóa theo quy định; đặc biệt là quy trình phản ứng khẩn cấp cụ thể cho lực lượng bảo vệ trực tiếp tại các di tích khi gặp các tình huống có nguy cơ cao, phát sinh bất ngờ trong thực tế, kể cả với các đối tượng biểu hiện loạn thần hoặc hành vi bất thường.

Trước đó, vào tối ngày 3-5, lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Làng đội 1 Nông trường, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (thuộc Khu di tích Lam Kinh) đã bị 3 người Trung Quốc xâm hại, đào bới để tìm cổ vật (trong số 3 người, có 2 người đã bị công an bắt giữ để điều tra).

Ngay sau sự việc, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ VH-TT-DL cũng đã có các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, lăng mộ, bảo vật quốc gia trên địa bàn để có biện pháp đảm bảo an toàn.

Để ngăn chặn triệt để các hành vi đào bới, trộm cắp, buôn bán trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa chủ trì thực hiện việc rà soát, kiểm kê và số hóa toàn bộ di tích, di vật hiện có, thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát; lắp đặt biển báo, mốc giới tại các điểm di tích, tổ chức tuần tra, giám sát bằng camera tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại.