Bạn đọc

Đề nghị cùng lúc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 và trạm thu phí ở cầu Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai vừa đề nghị chủ đầu tư tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51, cũng như trạm thu phí ở cầu Đồng Nai.

Trạm thu phí T1 và T2 trên Quốc lộ 51 đã dừng thu phí từ giữa tháng 1-2023. Đến nay, trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Đồng Nai đề nghị tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trước 15 - 1 - 2026 - Ảnh 1.

Trạm thu phí trên Quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai bị yêu cầu tháo dỡ trước 15-1-2026

Việc này đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm cuối năm do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết căn cứ các quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Sở vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV và BVEC phối hợp, tổ chức tháo dỡ 2 trạm phí trên trước ngày 15-1-2026.

Việc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực trạm thu phí, vừa đồng bộ với việc tháo dỡ trạm thu phí T3 Quốc lộ 51 trên địa bàn TPHCM.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, trong thời gian 2 trạm thu phí còn tồn tại, nếu xảy ra các sự cố có nguyên nhân từ trạm thu phí đường bộ trên thì BVEC chịu hoàn toàn trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Song song đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1 đang bỏ hoang 2 năm qua.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa (cũ) theo hình thức hợp đồng BOT đã được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án vào cuối năm 2023.

Đồng Nai đề nghị tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trước ngày 15-1-2026 - Ảnh 1.

1 vụ tai nạn chết người do tông vào trạm thu phí cầu Đồng Nai vào tháng 1-2021. Thời điểm này, trạm đã dừng thu phí từ năm 2020.

Đến nay trạm thu phí trên vẫn chưa thực hiện tháo dỡ, còn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Các tồn tại của trạm thu phí cầu Đồng Nai không còn tác dụng đang gây ra các xung đột về giao thông, mất mỹ quan đô thị, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào thời điểm cuối năm do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Vì vậy, Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV sớm thực hiện tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ ùn tắc… cũng như giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.


