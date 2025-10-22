HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ 3 trạm thu phí gây bức xúc ở Núi Sam: Thí điểm phương án mới vào ngày 30-10

Tin - ảnh: CÔNG TUẤN

(NLĐO) – Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam sẽ bố trí 3 điểm soát vé và 3 điểm bán vé theo phương án mới

Sáng 22-10, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang tổ chức buổi họp báo để thông tin về phương án thu phí mới tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.

Phương án thu phí mới tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam được triển khai từ 30 - 10 - Ảnh 1.

Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam thông tin tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Trương Hữu Tiền - Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam – cho biết phương án thu phí tham quan sẽ khoanh lại xung quanh 3 di tích (Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, Chùa Tây An và Lăng Thoại Ngọc Hầu).

Theo đó, bố trí 3 điểm soát vé gồm: Điểm thứ nhất tại đầu tuyến phố đi bộ trước Chùa Tây An; điểm thứ 2 tại cuối tuyến phố đi bộ trước Đình Vĩnh Tế và điểm thứ 3 tại lối vào cổng sau Miếu Bà ở đường Châu Thị Tế (từ cổng vào 30 m hướng vào Miếu Bà).

Các quầy bán vé dự kiến bố trí tại 3 điểm gồm: tại điểm trung chuyển khách tham quan của Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam - Khu Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông; tại khu vực điêu khắc cũ đường Tân Lộ Kiều Lương (gần trạm cấp nước) và tại cuối tuyến phố đi bộ trước Đình Vĩnh Tế.

Theo ông Trương Hữu Tiền, phương án mới này dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào ngày 30-10 tới. Trong quá trình triển khai, ban quản lý và địa phương sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dân, du khách và báo chí để tiếp tục điều chỉnh theo hướng phù hợp nhất đối với cộng đồng lẫn địa phương.

Ngoài ra, vào thời gian cao điểm (tháng 1 và 2 Âm lịch hàng năm) thì sẽ bố trí thêm từ 2-3 điểm bán vé trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương (trước khu Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông) để giảm áp lực cho các điểm bán vé khác, tạo thuận lợi nhất để du khách mua vé.

Với phương án mới, ngoài việc bán vé trực tiếp tại các điểm bán vé, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam còn bố trí mã QR tại các nhà nghỉ, khách sạn để du khách có thể mua vé online hoặc mua vé trực tuyến trên các nền tảng khác.

Phương án thu phí mới tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam được triển khai từ 30 - 10 - Ảnh 2.

Sơ đồ dự kiến các điểm bán vé và soát vé của Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam

Trước đó, Báo Người Lao Động đã liên tục phản ánh việc đặt 3 trạm thu phí "bủa vây" lối vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam gây bức xúc đối với người dân và khách hành hương. Trong đó, có nhiều ý kiến phản biện từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử và các đơn vị kinh doanh du lịch...

Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo tháo dỡ các trạm thu phí bất hợp lý này.

An Giang khu du lịch núi Sam tỉnh an giang miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
