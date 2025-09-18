HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đề nghị phạt tù "bộ sậu" Vinafood II cấu kết đại gia Đinh Trường Chinh

Trần Thái

(NLĐO) - Sau phần luận tội, VKSND TP HCM đề nghị mức hình phạt cho 3 bị cáo vì hành vi cấu kết thâu tóm “đất vàng”, làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 18-9, sau một ngày xét xử, VKSND TP HCM đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo: Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Vinafood II), Nguyễn Thọ Trí (cựu Phó Tổng Giám đốc Vinafood II) và Đinh Trường Chinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà).

Theo VKS, các bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát gần 970 tỉ đồng tài sản nhà nước, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin xã hội vào sự minh bạch trong quản lý đất công.

Đại diện VKS nhận định, với vai trò lãnh đạo Vinafood II, Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký kết, phê duyệt nhiều văn bản trái quy định, tạo điều kiện cho Đinh Trường Chinh thâu tóm các khu "đất vàng" nhằm phục vụ lợi ích cá nhân. Các bị cáo đã đặt lợi ích riêng, lợi ích nhóm lên trên lợi ích chung, để lại hậu quả lâu dài cho ngân sách và công tác quản lý tài sản công. Mặc dù một số bị cáo có thái độ thành khẩn nhưng tính chất vụ án vẫn đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, Huỳnh Thế Năng 9-10 năm tù và Nguyễn Thọ Trí 6-7 năm tù.

Tại tòa, bị cáo Đinh Trường Chinh thừa nhận có sai phạm nhưng phủ nhận việc được hưởng lợi 970 tỉ đồng như cáo buộc.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Vinafood II được giao mua chỉ định nhà, đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP HCM) để thực hiện dự án. Trường hợp không đủ khả năng triển khai, doanh nghiệp buộc phải bán thông qua đấu giá để thu hồi vốn. Tuy nhiên, Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí đã cấu kết với Đinh Trường Chinh để chuyển nhượng các khu đất trên không qua đấu giá, vi phạm nhiều quy định của pháp luật, gây thất thoát lớn tài sản nhà nước.

