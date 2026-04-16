HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đề nghị truy tố 2 "ông trùm" trong đường dây sữa giả

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường cùng các đồng phạm lập 9 công ty, cắt giảm nguyên liệu, thay đổi công thức làm sữa giả để trục lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, đồng thời đề nghị truy tố 29 bị can về 6 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ.

Đề nghị truy tố 2 ông trùm đường dây sữa giả tại việt nam năm 2026 - Ảnh 1.

Công an làm việc với bị can trong vụ án

Theo đó, 2 bị can Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường (cùng 47 tuổi), được xác định cầm đầu cùng bị đề nghị truy tố về 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, nhận thấy việc kinh doanh sữa đem lại lợi nhuận lớn, Hà thành lập Công ty Rance Pharma, còn Cường lập Công ty Hacofood Group. Cả hai sau đó cùng tổ chức nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ, Hà Nội), giao cho Hồ Sỹ Ý (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều hành. Nhà máy này hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân của Rance Pharma và Hacofood Group.

Sau đó, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường liên doanh, góp cổ phần với nhiều người khác để lập thêm 9 công ty, tạo thành một "hệ sinh thái" phục vụ việc đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm, gắn nhãn thương hiệu và trực tiếp kinh doanh, phân phối hàng hóa sản xuất từ nhà máy. 9 pháp nhân này gồm Dược quốc tế Group, Big Four Pharma, Long Khang Group, dinh dưỡng y học BFF, Safaco Group, Darifa Group, Win CT, dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang và dược Á Châu. Dù là người điều hành thực sự, nhưng từ cuối năm 2024, hai bị can lần lượt chuyển cho cấp dưới đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật để che vai trò của mình.

Để triển khai sản xuất, Hà và Cường phân công Đặng Trung Kiên, Phạm Thị Hương thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Theo kết luận điều tra, tùy từng giai đoạn, nhóm này phối hợp với nhiều người để lập hồ sơ, chỉnh sửa tài liệu, hoàn thiện việc công bố sản phẩm ra thị trường.

Theo cáo buộc, các bị can tập trung sản xuất các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Tuy nhiên, các thành phần được công bố trên nhãn như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó… thực tế hoàn toàn không có trong sản phẩm.

Thay vào đó, các bị can đã bỏ bớt một số nguyên liệu đầu vào, thay thế bằng thành phần khác và bổ sung phụ gia để giảm giá thành, tăng lợi nhuận.

Không chỉ gian dối ở công thức, nhóm này còn bị xác định làm sai quy định kiểm nghiệm. Theo đó, Đặng Trung Kiên, Phạm Thị Hương và những người liên quan không cung cấp mẫu sản phẩm cho các đơn vị kiểm nghiệm như Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty TNHH Khoa học công nghệ Avatek…, nhưng vẫn được cấp các phiếu kết quả thử nghiệm khống để hoàn thiện hồ sơ công bố. Cơ quan điều tra đã tách hành vi có dấu hiệu giả mạo trong công tác này để tiếp tục điều tra riêng.

Sau khi có hồ sơ công bố, tài liệu được chuyển cho Hồ Sỹ Ý để tổ chức sản xuất. Ý lập lệnh sản xuất bằng file Excel, ghi rõ tên sản phẩm, khối lượng, danh mục và định lượng nguyên liệu, sau đó ký lệnh, thông báo qua nhóm Zalo nội bộ và chỉ đạo xuất kho, phối trộn, chiết rót, đóng lon, dập nắp, in hạn sử dụng, hoàn thiện đóng gói rồi nhập kho thành phẩm.

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng tháng 11-2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, Cường, Hà, Kiên và Ý đã thống nhất thay đổi công thức so với hồ sơ đã công bố.

Theo đó, các bị can bị cáo buộc thay chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp, đồng thời cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác. Dù biết việc thay đổi này làm giảm chất lượng sản phẩm, nhóm bị can vẫn tiếp tục sản xuất trong thời gian dài.

Kết quả điều tra cho thấy trong giai đoạn 2021-2025, đường dây này đã sản xuất 426 sản phẩm sữa dạng bột giả. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 27.138 lon, hộp. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định toàn bộ đều là hàng giả do hàm lượng các chất không đạt 70% so với mức công bố trên nhãn.

Bộ Công an xác định bằng thủ đoạn thay thế, cắt giảm nguyên liệu, Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ hơn 170.000 hộp, thu gần 18 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí, các bị can thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại trong hệ sinh thái đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu hơn 44 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 28 tỉ đồng. Tổng giá trị hàng hóa theo giá thị trường được xác định hơn 54 tỉ đồng, với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỉ đồng.

"Ông trùm" sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng bị đề nghị 25-28 năm tù

(NLĐO)- Với cáo buộc sản xuất 4,5 triệu lon sữa giả, Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding, bị đề nghị 25-28 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo