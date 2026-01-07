HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Ông trùm" sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng bị đề nghị 25-28 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Với cáo buộc sản xuất 4,5 triệu lon sữa giả, Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding, bị đề nghị 25-28 năm tù.

Sáng 7-1, sau 2 ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả liên quan Công ty Z Holding và các công ty trong hệ sinh thái này.

Ông trùm sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng bị đề nghị 25-28 năm tù - Ảnh 1.

Hoàng Quang Thịnh (áo phao trắng) cùng các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, VKSND đề nghị bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding, 25-28 năm tù; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, bị đề nghị 21-24 năm tù và Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, bị đề nghị 23-26 năm tù, cùng về 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".

Cùng vụ án, VKSND đề nghị phạt 15 bị cáo khác về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" hoặc "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" với mức án thấp nhất 12-18 tháng tù treo đến cao nhất 7-8 năm tù.

Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Quang Thịnh khai Z Holding là "công ty tổng, bên dưới có hơn 20 công ty con và hệ thống các hộ kinh doanh trực tiếp đăng ký bán hàng. Trong Công ty Z Holding, Thịnh nắm 42,2% cổ phần, Nguyễn Văn Minh giữ 31,5%, còn lại là phần góp vốn của La Khắc Minh.

Theo Hoàng Quang Thịnh, bản thân bị cáo là Tổng giám đốc, quản lý chung, trong đó có hoạt động về tài chính. Thế nhưng, bị cáo không trực tiếp quản lý, theo dõi công việc sản xuất của nhà máy Công ty Nature Made (đơn vị sản xuất sữa giả).

Tuy nhiên, tháng 10-2024, khi được nhân viên tại Nature Made báo cáo "có vài sản phẩm không đạt", Thịnh đã "rất ngạc nhiên, sửng sốt, bất ngờ, không ai lường được". Sau khi biết, bị cáo đã tổ chức cuộc họp online khẩn để hỏi về vấn đề này.

Để giải quyết, bị cáo Thịnh khai đã cùng các lãnh đạo công ty ra chỉ đạo ngay: Không cần giữ vị mà phải làm chuẩn theo giấy phép công bố; phải tiến hành đăng ký lại ngay hàm lượng, thành phần sản phẩm cho đúng, dừng sản xuất sản phẩm lỗi.

Ông trùm sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng bị đề nghị 25-28 năm tù - Ảnh 2.

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại phiên toà

Hội đồng xét xử chất vấn: "Nhưng sau đó nhà máy vẫn sản xuất theo công thức cũ?", Thịnh trình bày sau khi có quyết định dừng sản xuất, lại phát sinh một số đơn đặt hàng.

"Bị cáo nghĩ đó là đơn hàng đặc cách. Sau đơn hàng đó sẽ không sản xuất nữa. Bị cáo không trực tiếp điều hành nhà máy nên cũng không biết sau đó có sản xuất thêm đơn hàng nào không"- Thịnh nói.

Tại bục khai báo, Hoàng Quang Thịnh nói bản thân và thành viên ban lãnh đạo Z Holding luôn ý thức việc sản xuất các sản phẩm là phải tốt, không có ý định giảm giá vốn để tăng lợi nhuận.

"Bản thân gia đình, các con của bị cáo sáng, chiều đều uống sữa do bị cáo sản xuất, ngoài ra có bạn bè, người thân, cháu ruột cũng uống. Sản phẩm Hiup không đạt 70% chất lượng như công bố chứ không có thành phần gây độc hại"- Thịnh nói.

Theo cáo trạng, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỉ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.400 tỉ đồng (trong đó doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là 418 tỉ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỉ đồng). Các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền là 149,7 tỉ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể; lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm "Misa", gồm: Một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ "Sổ quản trị" theo dõi doanh thu thực tế của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding, Công ty Nature Made, Công ty One Group. Cụ thể, tổng doanh thu thực tế là hơn 7.825 tỉ đồng, doanh thu kê khai thuế là hơn 1.148 tỉ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách là 6.677 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế là 1.633 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo cáo trạng, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền 83 tỉ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có.

