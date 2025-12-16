Đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước về tội cưỡng dâm

Sáng 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước (SN 2004; cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội "Cưỡng dâm".

Đối tượng Đoàn Bá Tước

Theo kết quả điều tra, vào ngày 19-3, thông qua mạng xã hội, Tước làm quen với Đ.T.T.L (SN 2009; cư trú tỉnh An Giang).

Trong lúc nhắn tin trò chuyện, Tước dụ L. gửi ảnh nhạy cảm của L. cho Tước xem thì Tước sẽ cho tiền nên L. đồng ý.

Tước hứa sẽ chuyển cho L. 8 triệu đồng nhưng sau đó không thực hiện nên L. chặn tin nhắn tài khoản mạng xã hội của Tước.

Do không liên lạc được với L. nên Tước gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của L. cho bạn bè nạn nhân xem.

Biết được sự việc, L. mở chặn tin nhắn của Tước thì Tước liền gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của L.; đồng thời đe dọa buộc L. cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ đăng các hình ảnh nhạy cảm này lên mạng xã hội.

Lo sợ bị Tước tung những hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội nên ngày 20-3, L. buộc theo Tước đến một nhà nghỉ để Tước thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sự việc sau đó được L. kể lại cho người thân biết nên gia đình L. đã làm đơn tố cáo gửi đến công an.