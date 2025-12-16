HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước về tội cưỡng dâm

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Đoàn Bá Tước dọa tung hình ảnh nhạy cảm của bạn gái quen qua mạng xã hội để thực hiện hành vi cưỡng dâm nạn nhân

Sáng 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước (SN 2004; cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội "Cưỡng dâm".

Đề nghị truy tố Đoàn Bá Tước về tội cưỡng dâm - Ảnh 1.

Đối tượng Đoàn Bá Tước

Theo kết quả điều tra, vào ngày 19-3, thông qua mạng xã hội, Tước làm quen với Đ.T.T.L (SN 2009; cư trú tỉnh An Giang).

Trong lúc nhắn tin trò chuyện, Tước dụ L. gửi ảnh nhạy cảm của L. cho Tước xem thì Tước sẽ cho tiền nên L. đồng ý.

Tước hứa sẽ chuyển cho L. 8 triệu đồng nhưng sau đó không thực hiện nên L. chặn tin nhắn tài khoản mạng xã hội của Tước.

Do không liên lạc được với L. nên Tước gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của L. cho bạn bè nạn nhân xem.

Biết được sự việc, L. mở chặn tin nhắn của Tước thì Tước liền gửi nhiều hình ảnh nhạy cảm của L.; đồng thời đe dọa buộc L. cho quan hệ tình dục, nếu không sẽ đăng các hình ảnh nhạy cảm này lên mạng xã hội.

Lo sợ bị Tước tung những hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội nên ngày 20-3, L. buộc theo Tước đến một nhà nghỉ để Tước thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sự việc sau đó được L. kể lại cho người thân biết nên gia đình L. đã làm đơn tố cáo gửi đến công an.

Tin liên quan

Du lịch "không tiền mặt" sẽ lên ngôi

Du lịch "không tiền mặt" sẽ lên ngôi

Một kỷ nguyên mới của du lịch và giao thương đang mở ra khi rào cản tiền tệ dần được xóa bỏ nhờ công nghệ

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi sau khi dụ đi mua kem

(NLĐO) – Tại cơ quan công an ở An Giang, Lê Trí Tâm Anh khai nhận đã 2 lần hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Nghi phạm hiếp dâm ở Hưng Yên bỏ trốn bị bắt tại Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi hiếp dâm và giữ người trái pháp luật tại Hưng Yên, một nghi phạm đã lên xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và bị bắt tại Quảng Trị.

cơ quan Cảnh sát điều tra mạng xã hội quan hệ tình dục công an tỉnh hiếp dâm tỉnh an giang đề nghị truy tố cưỡng dâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo