Pháp luật

Gia Lai: Tạm giữ nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm

Đức Anh

(NLĐO) – Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ một nghi phạm để điều tra hành vi hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm tại phường Pleiku

Sáng 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku) để điều tra về hành vi hiếp dâm và chống người thi hành công vụ.

Gia Lai: Tạm giữ nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm - Ảnh 1.

Đặng Hoàng Quý dùng xe máy chặn xe H. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 12-12, em H. (SN 2009, trú phường Pleiku) đến Công an phường Hội Phú trình báo việc bị một đối tượng lạ mặt dùng hung khí uy hiếp, thực hiện hành vi hiếp dâm khi đang đi giao xôi vào rạng sáng cùng ngày.

Khoảng 3 giờ sáng 12-12, H. điều khiển xe máy giao xôi cho khách tại khu vực chợ đêm phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. 

Khi đến đoạn đường Võ Trung Thành, H. bị một người đàn ông chặn lại, dùng hung khí đe dọa, buộc lên xe. Nạn nhân bỏ chạy nhưng bị khống chế. 

Sau đó, đối tượng này chở H. đến khu vực bãi đất trống trên địa bàn phường Hội Phú, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ trốn.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hội Phú khẩn trương điều tra, truy xét nghi phạm.

Do vụ việc xảy ra vào đêm tối, không có người chứng kiến, bị hại không quen biết đối tượng nên việc truy xét ban đầu gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an đã trích xuất camera an ninh, rà soát các đối tượng nghi vấn để truy tìm dấu vết nghi phạm.

Gia Lai: Tạm giữ nghi phạm hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi trong đêm - Ảnh 2.

Đặng Hoàng Quý đang bị tạm giữ hình sự

Cùng thời điểm sáng 12-12, Công an phường Diên Hồng đã khống chế Đặng Hoàng Quý khi đối tượng này có biểu hiện "ngáo đá", đập phá tài sản tại khu vực cổng Trung tâm Thương mại Pleiku và làm bị thương một cán bộ công an. Từ các chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định Quý chính là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm thiếu nữ đi giao xôi.

chống người thi hành công vụ camera an ninh phòng cảnh sát ngáo đá hiếp dâm Gia Lai
