Đề nghị truy tố người đàn ông lừa nhận tiền chạy vào ngành công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đề nghị truy tố người đàn ông lừa nhận tiền chạy vào ngành công an

Tr.Đức

(NLĐO)- Nguyễn Hữu Hiệp “nổ” tên Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, có khả năng xin việc vào lực lượng công an.

Ngày 11-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1983, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Hiệp Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngành Công an - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hữu Hiệp tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Hữu Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối về bản thân tên Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, có khả năng xin được cho con trai của ông Đ.T.D. (SN 1966, trú tại tổ 7, khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) là cháu Đ.D.L. vào lực lượng công an.

Hiệp đã nhận số tiền 700 triệu đồng từ ông D. để lo công việc rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 17-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiệp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tin liên quan

8 người bị cựu trung tá lừa 1,6 tỉ vì xin "chạy" vào ngành công an

8 người bị cựu trung tá lừa 1,6 tỉ vì xin "chạy" vào ngành công an

(NLĐO) - Cựu trung tá "nổ" mình quen biết nhiều sếp lớn trong ngành công an, có thể xin việc làm cho người muốn vào biên chế ngành này. Tin tưởng, nhiều người đưa tiền rồi ôm trái đắng.

6 người sụp bẫy cựu đại úy khi xin "chạy" vào ngành công an

(NLĐO)- Cựu đại úy nhận tiền của nhiều người và hứa hẹn sẽ "chạy" cho họ vào ngành công an nhưng khi nhận tiền xong rồi chiếm đoạt.

6 người bị cựu đại uý lừa đảo “chạy” vào ngành công an

(NLĐO) - Do làm ăn thua lỗ, cựu đại uý nói với nhiều người có thể "chạy" xin việc vào ngành công an, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

lừa đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo