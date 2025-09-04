HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bộ Công an cáo buộc Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã lừa dối khách hàng khi sản xuất, buôn bán Kẹo rau củ Kera.

Ngày 4-9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), Thành viên Hội đồng Quản trị, và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đề nghị truy tố Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục- Ảnh 1.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

Trước khi có kết luận điều tra, theo cơ quan chức năng, thực phẩm bổ sung Kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác chung. Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Sau khi ra mắt sản phẩm, hoa hậu Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh, đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Thúc Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Đến cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo, để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Cơ quan công an xác định Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỉ đồng, riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

