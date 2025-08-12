HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề nghị xử phạt cơ sở bánh mì Cô Thắm hơn 80 triệu đồng vì khiến 38 người ngộ độc

Cao Nguyên

(NLĐO) - Kết quả kiểm tra xác định 3 mẫu thực phẩm tại cơ sở bán mì Cô Thắm nhiễm khuẩn khiến 38 người bị ngộ độc

Ngày 12-8, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Sở Y tế cho biết đã nhận được đề xuất của UBND xã M'Đrắk về việc xử phạt cơ sở bánh mì Cô Thắm - nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 38 người nhập viện.

Cơ sở bánh mì Cô Thắm bị đề nghị xử phạt hơn 80 triệu đồng vì khiến 38 người ngộ độc- Ảnh 1.

38 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Cô Thắm

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 18 đến 20-7, trên địa bàn xã M'Đrắk, có tổng cộng 38 trường hợp nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và sốt nhẹ. Cả 38 người này đều ăn bánh mì tại cơ sở Cô Thắm của bà Lương Thị Kim Thắm (xã M'Đrắk).

Ngay sau khi nắm thông tin, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp xác minh, báo cáo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về vụ việc. Đồng thời, Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo lấy 8 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm chất lượng.

Kết quả, 3 mẫu thực phẩm gồm chả lụa, sốt tương, nước sốt trứng không đạt yêu cầu (đều nhiễm vi khuẩn).

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, mới đây, UBND xã M'Đrắk đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt cơ sở bánh mì Cô Thắm 80,5 triệu đồng.

Tin liên quan

64 người trong 1 xã nhập viện do rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy

64 người trong 1 xã nhập viện do rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy

(NLĐO) – Trong 64 người nhập viện điều trị do rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, có hàng chục trường hợp ăn bánh mì tại 1 tiệm trên địa bàn.

Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

(NLĐO)- 30 công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện sau bữa ăn trưa.

Bé 3 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước lá lộc mại

(NLĐO)- Một cháu bé 3 tuổi ở Ninh Bình vừa phải nhập viện điều trị do bị ngộ độc nước lá lộc mại do gia đình hái về nấu chữa bệnh táo bón

ngộc độc thực phẩm nhiễm khuẩn cơ sở bánh mì
