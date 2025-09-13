HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi ly hôn đại gia

Minh Khuê

(NLĐO) - Minh tinh Tôn Phi Phi, được mệnh danh "đệ nhất mỹ nhân cổ trang", chính thức tuyên bố ly hôn.

Ngày 13-9, Tôn Phi Phi công bố trên trang mạng xã hội weibo rằng cô đã ly hôn và quyết định quay lại với nghệ thuật, với công chúng.

"Tôi đã quyết định quay lại với công chúng và thấy có một số vấn đề không nên che giấu. Tôi đã ly hôn, không cần phải giả vờ rằng cuộc hôn nhân của mình đang hạnh phúc. Mọi thứ giờ đã ổn. Cảm ơn bạn bè đã luôn quan tâm. Tôi được tự do là chính mình dù không hoàn hảo nhưng tôi vẫn trọn vẹn!" - Tôn Phi Phi trải lòng.

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi ly hôn đại gia- Ảnh 1.

Tôn Phi Phi công bố ly hôn chồng doanh nhân

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi ly hôn đại gia- Ảnh 2.

Cuộc hôn nhân thứ hai của cô kín đáo

Công chúng tỏ ra bất ngờ trước thông tin Tôn Phi Phi ly hôn bởi cuộc hôn nhân thứ hai của cô kín đáo, không công bố chính thức. Nhiều người bình luận: "Cô ấy đã kết hôn lần 2 và ly hôn rồi à"; "Chồng cô ấy là ai, tôi không biết thế"; "Cô ấy lấy chồng nữa rồi à?"…

Vào khoảng năm 2014, cô bị bắt gặp đi đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính Bắc Kinh - Trung Quốc. Chồng cô là người Mỹ gốc Hoa có tên tiếng Anh là Jack Shi, một doanh nhân thành đạt.

Ban đầu, Tôn Phi Phi thông qua trang cá nhân đã phản bác tin đồn kết hôn lần 2 nhưng thời gian ngắn sau đó đã tổ chức hôn lễ ở tại Bắc Kinh.

Tôn Phi Phi sinh năm 1981, nổi danh qua nhiều phim: "Cung tỏa châu liêm", "Bích Ba Tiên Tử", "Mẫu đơn đình", "Mỹ nhân tâm kế", "Mai khôi giang hồ", "Bích huyết kiếm", "Sở Lưu Hương truyền kỳ"...

Về sau, cô vướng nhiều bê bối ồn ào khiến hình ảnh đi xuống, sự nghiệp lao dốc.

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi ly hôn đại gia- Ảnh 4.

Tôn Phi Phi từng có sự nghiệp rực rỡ

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi ly hôn đại gia- Ảnh 5.

Nhưng tất cả không còn bởi những bê bối liên tiếp của cô

Tin liên quan

Vụ “tụt váy” của Tôn Phi Phi lên báo Anh

Vụ “tụt váy” của Tôn Phi Phi lên báo Anh

(NLĐO) – Sự cố nữ diễn viên khả ái của màn ảnh Hoa ngữ Tôn Phi Phi tụt váy tại lễ trao giải của tạp chí Esquire tại Bắc Kinh thu hút cả báo chí Anh.

Tôn Phi Phi tụt váy chốn đông người

(NLĐO) - Người đẹp Tôn Phi Phi bị sự cố trang phục do diện một bộ đầm trắng để lộ gần nửa vòng một. Người dẫn chương trình vô tình đạp nhầm sợi dây phụ tùng trang phục khiến chiếc váy bị kéo xuống sâu hơn.

Cãi đạo diễn, Tôn Phi Phi bị hành hung dã man

(NLĐO)- Trong lúc nhiều vụ hành hung trong làng giả trí Trung Quốc còn khiến người ta chưa hết rùng mình thì hôm 7-1 báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Tôn Phi Phi bị những người đàn ông trong đoàn phim hung hãn vây đánh trên trường quay phim 'Huyết sắc luyến tình' tại tỉnh Liêu Ninh hồi tháng 12.

