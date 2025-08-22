HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Để quên túi xách chứa hơn 329 triệu đồng ở nhà vệ sinh sân bay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trong một ngày có 2 hành khách để quên tài sản giá trị lớn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Sáng 21-8, trong ca làm việc tại khu vực nhà vệ sinh cách ly nội địa đến, Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chị Lê Thị Thìn, nhân viên vệ sinh thuộc Công ty TNHH Hoàn Mỹ, phát hiện một chiếc túi xách tay hiệu CAESA màu nâu đen bị bỏ quên.

Để quên túi xách chứa hơn 329 triệu đồng ở nhà vệ sinh sân bay - Ảnh 1.

Trao trả tài sản cho hành khách Đ.V.Đ. Ảnh: NIA

Không mở túi kiểm tra, chị nhanh chóng báo cho lực lượng An ninh hàng không gần nhất. Dưới sự giám sát của các đơn vị liên quan, chiếc túi được mở ra, bên trong là một máy tính xách tay, điện thoại Samsung, ví da, giấy tờ tùy thân mang tên hành khách Đ.V.Đ., cùng số tiền mặt lên đến 64,9 triệu đồng và 10.000 USD, tổng trị giá quy đổi hơn 329 triệu đồng.

Chỉ 30 phút sau, tại phòng trực của Đội An ninh trật tự ga quốc nội, anh Đ.V.Đ., hành khách vừa đáp chuyến bay từ Đà Lạt ra Hà Nội, đã được trao trả toàn bộ tài sản trong niềm xúc động.

"Do vội vàng nên tôi để quên túi. Thật sự may mắn khi được lực lượng an ninh và cô Thìn hỗ trợ tận tình"- anh Đ. chia sẻ.

Theo các đồng nghiệp, chị Thìn là người tận tụy, luôn nghiêm túc trong công việc và thường xuyên hoàn thành ca trực một cách chỉn chu, ít khi để tâm đến những điều bên ngoài. Ngay cả khi có người liên hệ để cảm ơn về vụ việc này, chị cũng không nghe máy mà vẫn miệt mài với công việc của mình. Với chị, công việc phải được đặt lên hàng đầu, và có lẽ, hành động ấy cũng bình thường như bao công việc khác chị vẫn làm mỗi ngày.

Cũng trong chiều 21-8, tại Nhà ga T2 sân bay Nội Bài, một chiếc túi đeo chéo màu nâu bị bỏ quên đã được phát hiện và nhanh chóng trao trả cho hành khách.

Để quên túi xách chứa hơn 329 triệu đồng ở nhà vệ sinh sân bay - Ảnh 2.
Để quên túi xách chứa hơn 329 triệu đồng ở nhà vệ sinh sân bay - Ảnh 3.

Ảnh trái: Chị Hồ Thị Thành trong một ca trực. Ảnh phải: Anh B.P.H. vui mừng nhận lại chiếc túi quan trọng từ lực lượng an ninh hàng không Nội Bài. Ảnh: NIA

Chị Hồ Thị Thành, thuộc Đội xe đẩy - Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, đã phát hiện chiếc túi nằm trên xe đẩy sau chuyến bay từ Moscow (Nga). Ngay lập tức, chị báo cho lực lượng An ninh hàng không kiểm tra theo quy trình.

Bên trong túi là 3 hộ chiếu, 300 USD, 3.120.000 VNĐ và 50.755 Rúp Nga, tổng giá trị gần 28 triệu đồng. Chưa đầy một giờ sau, chiếc túi được trao trả tận tay anh B.P.H., chủ nhân của tài sản.

Được biết, chị Thành từng nhiều lần nhặt được và trả lại tài sản giá trị cho hành khách.

Tin liên quan

Một buổi chiều, 3 hành khách để quên tài sản giá trị tại sân bay

Một buổi chiều, 3 hành khách để quên tài sản giá trị tại sân bay

(NLĐO)- Tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), trong một buổi chiều liên tiếp có đến 3 vụ việc hành khách bỏ quên tài sản có giá trị lớn được phát hiện kịp thời, bảo đảm an toàn và trao trả lại cho chủ nhân

Người đàn ông để quên điện thoại và gần 85 triệu đồng tại sân bay

(NLĐO)- Chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên Đội xe đẩy tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), phát hiện một túi xách tay màu đen bị bỏ quên tại khu vực công cộng.

VIDEO: Nhiệt độ bề mặt sân bay Nội Bài chạm "kỷ lục" 66 độ C

(NLĐO)- 66 độ C là nhiệt độ đo được trên bề mặt sân đỗ máy bay sân bay quốc tế Nội Bài lúc 13 giờ 30 chiều nay 4-8.

sân bay sân bay nội bài quên đồ ở sân bay
