Để quên túi xách chứa hơn 329 triệu đồng ở nhà vệ sinh sân bay

Sáng 21-8, trong ca làm việc tại khu vực nhà vệ sinh cách ly nội địa đến, Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chị Lê Thị Thìn, nhân viên vệ sinh thuộc Công ty TNHH Hoàn Mỹ, phát hiện một chiếc túi xách tay hiệu CAESA màu nâu đen bị bỏ quên.

Trao trả tài sản cho hành khách Đ.V.Đ. Ảnh: NIA

Không mở túi kiểm tra, chị nhanh chóng báo cho lực lượng An ninh hàng không gần nhất. Dưới sự giám sát của các đơn vị liên quan, chiếc túi được mở ra, bên trong là một máy tính xách tay, điện thoại Samsung, ví da, giấy tờ tùy thân mang tên hành khách Đ.V.Đ., cùng số tiền mặt lên đến 64,9 triệu đồng và 10.000 USD, tổng trị giá quy đổi hơn 329 triệu đồng.

Chỉ 30 phút sau, tại phòng trực của Đội An ninh trật tự ga quốc nội, anh Đ.V.Đ., hành khách vừa đáp chuyến bay từ Đà Lạt ra Hà Nội, đã được trao trả toàn bộ tài sản trong niềm xúc động.

"Do vội vàng nên tôi để quên túi. Thật sự may mắn khi được lực lượng an ninh và cô Thìn hỗ trợ tận tình"- anh Đ. chia sẻ.

Theo các đồng nghiệp, chị Thìn là người tận tụy, luôn nghiêm túc trong công việc và thường xuyên hoàn thành ca trực một cách chỉn chu, ít khi để tâm đến những điều bên ngoài. Ngay cả khi có người liên hệ để cảm ơn về vụ việc này, chị cũng không nghe máy mà vẫn miệt mài với công việc của mình. Với chị, công việc phải được đặt lên hàng đầu, và có lẽ, hành động ấy cũng bình thường như bao công việc khác chị vẫn làm mỗi ngày.

Cũng trong chiều 21-8, tại Nhà ga T2 sân bay Nội Bài, một chiếc túi đeo chéo màu nâu bị bỏ quên đã được phát hiện và nhanh chóng trao trả cho hành khách.

Ảnh trái: Chị Hồ Thị Thành trong một ca trực. Ảnh phải: Anh B.P.H. vui mừng nhận lại chiếc túi quan trọng từ lực lượng an ninh hàng không Nội Bài. Ảnh: NIA

Chị Hồ Thị Thành, thuộc Đội xe đẩy - Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, đã phát hiện chiếc túi nằm trên xe đẩy sau chuyến bay từ Moscow (Nga). Ngay lập tức, chị báo cho lực lượng An ninh hàng không kiểm tra theo quy trình.

Bên trong túi là 3 hộ chiếu, 300 USD, 3.120.000 VNĐ và 50.755 Rúp Nga, tổng giá trị gần 28 triệu đồng. Chưa đầy một giờ sau, chiếc túi được trao trả tận tay anh B.P.H., chủ nhân của tài sản.

Được biết, chị Thành từng nhiều lần nhặt được và trả lại tài sản giá trị cho hành khách.