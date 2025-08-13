HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khách bay qua Nội Bài tăng đột biến dịp 2-9, hoạt động bay phức tạp

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sân bay Nội Bài sẽ phục vụ một đợt cao điểm hoạt động bay với lượng khách quốc tế đạt đỉnh, khách nội địa hứa hẹn bùng nổ và hoạt động bay phức tạp.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự báo sản lượng khai thác trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sẽ tăng trưởng đột biến.

- Ảnh 1.

Hoạt động bay tại sân bay Nội Bài dịp Quốc khánh năm nay sẽ nhộn nhịp với lượng chuyến bay và hành khách dự báo lập kỷ lục mới. Ảnh: Phan Công

Đặc biệt, lượng khách quốc tế đang ở mức tăng trưởng đỉnh cao, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt khách, con số cao nhất từ trước đến nay. Sự gia tăng này đến từ việc nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự đại lễ, cùng với sự kết nối mạnh mẽ của nhiều đường bay quốc tế được khai trương tại Nội Bài trong thời gian qua.

Trong khi đó, dòng khách nội địa cũng được dự báo sẽ tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Thủ đô để tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia được tổ chức nhân dịp này. Ước tính trong ngày cao điểm nhất, sân bay Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.

Từ ngày 14-8 đến hết ngày 2-9, các hoạt động bay tại sân bay Nội Bài sẽ diễn ra hết sức nhộn nhịp với nhiều phương thức bay khác nhau.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn bay trong những ngày lịch sử của đất nước, ngày 12-8, các đơn vị trong dây chuyền hàng không đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng nhằm xây dựng các phương án linh hoạt phù hợp với giai đoạn này.

Đại diện Công ty Quản lý bay miền Bắc cho biết: "Quản lý bay đã có một thời gian dài hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tính toán phương án tối ưu nhất cho hoạt động hàng không dân dụng. Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong giai đoạn này đều được cân nhắc trên tinh thần giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại tại Nội Bài".

Các hãng hàng không và đơn vị phục vụ sẽ duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác Nội Bài (AOCC) để đảm bảo phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống.

Chủ động di chuyển các máy bay đỗ qua đêm sang các sân bay lân cận nhằm giảm áp lực và ưu tiên vị trí đỗ cho các chuyến bay quốc tế đến trong dịp Đại lễ.

Chủ động nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài để sẵn sàng cho các tình huống phát sinh như phải bay chờ vì lý do khai thác hoặc do thời tiết.

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà chia sẻ: "Các đơn vị trong dây chuyền phục vụ bay tại Cảng đã có nhiều lần phối hợp điều hành hiệu quả các sự kiện kinh tế, chính trị trọng đại của đất nước. Với dịp lễ lớn năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán các phương án linh hoạt khi có các tình huống phát sinh, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Mỗi cán bộ, nhân viên các đơn vị hoạt động tại Cảng rất tự hào với những đóng góp trực tiếp cho Đại lễ quan trọng của đất nước".

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách nên thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay trên các kênh chính thức của hãng hàng không và Cảng để chủ động trong lịch trình di chuyển, tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không tại sân bay để góp phần đảm bảo một mùa lễ hội thật sự an toàn, vui tươi và ý nghĩa.

Trang trọng hình ảnh Bác Hồ tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19-5

Trang trọng hình ảnh Bác Hồ tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19-5

(NLĐO) - Ngày 19-5, tại sân bay quốc tế Nội Bài, cửa ngõ hàng không của Thủ đô Hà Nội, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện khắp các vị trí trang trọng.

VIDEO: Nhiệt độ bề mặt sân bay Nội Bài chạm "kỷ lục" 66 độ C

(NLĐO)- 66 độ C là nhiệt độ đo được trên bề mặt sân đỗ máy bay sân bay quốc tế Nội Bài lúc 13 giờ 30 chiều nay 4-8.

Quy hoạch sân bay: Tăng công suất sân bay Gia Bình, giảm công suất sân bay Nội Bài

(NLĐO)- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc theo trình tự, thủ tục rút gọn.

