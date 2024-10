Để thu hút giáo viên mầm non, Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo gì?

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Lê Thụy Mỵ Châu, giáo dục mầm non (GDMN) có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em trong công cuộc phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam.

Đối với Chỉ thị số 31/CT-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024 - 2025, yêu cầu các địa phương rà soát số lượng biên chế giáo viên, đề xuất Trung ương bổ sung biên chế ngành giáo dục, nhất là giáo viên mầm non năm học 2024 – 2025; có giải pháp phù hợp, hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non. Điều đó cho thấy cấp học mầm non rất được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên mầm non.

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các cơ sở GDMN đánh giá rõ vai trò của đơn vị và có định hướng lâu dài về quy mô trường lớp, số lượng giáo viên, số trẻ theo học để nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị

Do đó, để thực hiện hiệu quả việc phát triển cấp học mầm non trong thời gian tới, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM đã có ý kiến chỉ đạo. Cụ thể: Để chuẩn bị cho việc ban hành và thực hiện Chương trình GDMN mới, yêu cầu các cơ sở GDMN đánh giá rõ vai trò của đơn vị và có định hướng lâu dài về quy mô trường lớp, số lượng giáo viên, số trẻ theo học để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại đơn vị.

Ngoài ra, TP HCM đã có những chính sách đặc thù hỗ trợ cơ sở giáo dục ngoài công lập, đặc biệt quan tâm đến người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Do đó, đội ngũ giáo viên, người lao động phải có trách nhiệm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình đối với nhà trường.

Đặc biệt, các chủ đầu tư, lãnh đạo các cơ sở GDMN ngoài công lập có trách nhiệm: Nắm rõ và triển khai đầy đủ các chính sách đặc thù của TP dành cho giáo viên; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và chế độ chính sách cho đội ngũ; tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách một cách hiệu quả; tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

Sở D-ĐT TP HCM giao Phòng GD-ĐT rà soát, tham mưu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện việc thực hiện tuyển dụng giáo viên kịp thời và đúng quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn; nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết, khắc phục nhằm đảm bảo sự ổn định đội ngũ của đơn vị.

Sở GD-ĐT TP giao Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận huyện nghiên cứu các chính sách thu hút giáo viên mầm non và triển khai đúng đối tượng

Đối với tình trạng thiếu giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, giao Phòng GD-ĐT chủ trì, tổ chức làm việc với nhà đầu tư, lãnh đạo cơ sở GDMN và người lao động để có kế hoạch, giải pháp thu hút, tuyển dụng cho đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

Giao Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện nghiên cứu các chính sách thu hút giáo viên mầm non và triển khai đúng đối tượng; rà soát tình hình thực tế và có lộ trình thực hiện nâng chuẩn đào tạo đối với giáo viên chưa đạt chuẩn; phối hợp với các cơ sở đào tạo để có giải pháp, kế hoạch và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được học nâng chuẩn.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM đã tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đội ngũ giáo viên mầm non” tại TP HCM. Hội thảo nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chính sách đối với cơ sở GDMN, chính sách đối với đội ngũ giáo viên và chính sách đối với trẻ em, đồng thời xác định những khó khăn, bất cập và đề ra giải pháp để thu hút đội ngũ, nâng cao trách nhiệm, vai trò của giáo viên mầm non.