HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Để TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ khu vực

TS LÊ BÁ CHÍ NHÂN, chuyên gia kinh tế

TP HCM tập trung phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và hạ tầng nhằm trở thành trung tâm dịch vụ toàn cầu vào năm 2045

Theo đề án "Xây dựng TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực", Sở Công Thương TP HCM cho biết tầm nhìn đến năm 2045, thành phố sẽ trở thành hạt nhân tăng trưởng của khu vực.

Chiến lược và lộ trình

Để hiện thực hóa điều này, thành phố cần một chiến lược tiếp cận tổng thể, kết hợp nhịp nhàng giữa mô hình phát triển, thể chế tài chính và hạ tầng kỹ thuật.

Theo đề án định hướng mô hình liên kết ngành dịch vụ, TP HCM xác định Trung tâm Tài chính quốc tế giữ vai trò "hạt nhân" kết nối cùng 5 trung tâm dịch vụ chiến lược khác gồm: Hàng hải và logistics; thông tin - truyền thông - khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo; du lịch; y tế và giáo dục.

Lộ trình phát triển được chia làm 4 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2025-2030 được xem là thời kỳ "bàn đạp" then chốt để củng cố nền tảng, đưa thành phố trở thành trung tâm dịch vụ khu vực Đông Nam Á. Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách và thu hút các nguồn lực trọng yếu.

"Đòn bẩy" kép

Để tạo đà bứt phá, TP HCM cần tận dụng tối đa cơ chế của Nghị quyết 98 và phiên bản sửa đổi có hiệu lực từ năm 2026 làm nền tảng pháp lý. Trên cơ sở đó, ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh xây dựng, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và vùng lõi trung tâm thành phố.

Đây là động lực cốt lõi để nâng tầm trụ cột dịch vụ cao cấp, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ. Theo đó, về thị trường và đối tác: Tập trung vào thị trường vốn, fintech và dịch vụ tài chính xuyên biên giới. TP HCM đặt mục tiêu hợp tác với các đối tác lớn như Nasdaq, Binance để sớm vận hành sàn chứng khoán và giao dịch tài sản mã hóa/tài sản số trong năm 2026.

Để TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ khu vực - Ảnh 1.

TP HCM đặt mục tiêu trở thành hạt nhân tăng trưởng của khu vựcẢnh: HOÀNG TRIỀU

Về cơ chế: Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý thí điểm (sandbox) cho fintech, tài chính xanh; ban hành chính sách ưu đãi thuế, visa cho chuyên gia quốc tế.

Về cải cách hành chính: Phân cấp mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục với quyết tâm giải quyết 100% dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố trong niên độ 2026-2027.

Việc khởi công khu lõi Thủ Thiêm ngay trong năm 2026 không chỉ thu hút vốn FDI mà còn kiến tạo hệ sinh thái tài chính hiện đại, thúc đẩy tỉ trọng dịch vụ trong GRDP tăng trưởng nhanh.

Kích hoạt hạ tầng và nguồn lực

Song hành với những đột phá về thể chế, năm 2026 cũng được xác định là thời điểm bản lề để thay đổi diện mạo đô thị, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của ngành dịch vụ.

Tiên quyết là sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng cứng. Hàng loạt dự án trọng điểm cần được đẩy nhanh, như cầu Thủ Thiêm 4, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đường Vành đai 3 và 4, tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài, các tuyến metro số 1 và 2. Đồng thời, hạ tầng logistics hiện đại gắn với cảng Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải phải được chú trọng nhằm giảm chi phí logistics xuống dưới 15% GDP. Mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) quanh các ga metro cũng cần triển khai ngay để khai thác quỹ đất và tạo nguồn thu tái đầu tư.

Tương ứng với quy mô dự án là bài toán khơi thông dòng vốn. Thành phố cần vận dụng linh hoạt các hình thức hợp tác công - tư (PPP), với mục tiêu thu hút khoảng 100.000 tỉ đồng từ khu vực tư nhân cho 10-20 dự án lớn, kết hợp giải ngân 95%-100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh dịch vụ là "hạ tầng mềm" - nhân lực và công nghệ. TP HCM cần tăng cường hợp tác quốc tế để đào tạo nhân lực chuyên sâu cho các lĩnh vực mũi nhọn như fintech, AI, logistics. Mục tiêu phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 25%-40% GRDP vào năm 2030 sẽ kiến tạo một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa tài chính - logistics - du lịch.

Nếu triển khai quyết liệt với sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và Trung ương ngay từ quý I/2026, TP HCM sẽ tận dụng được thời cơ "vàng" để tạo bước đột phá. Khi đó, mục tiêu đưa dịch vụ đóng góp 70%-75% GRDP vào năm 2040 và khẳng định vị thế trung tâm khu vực là hoàn toàn khả thi. 

Để TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ khu vực - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Đường phố TP HCM nay "lạ" lắm!

Đường phố TP HCM nay "lạ" lắm!

Tác dụng của Nghị định 168 và hệ thống camera AI đã tạo cú hích, giúp người dân từ bỏ thói quen "nhờn luật"

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: TP HCM - Đồng Nai: Bắt tay kiến tạo siêu đô thị vùng

Hợp tác TP HCM - Đồng Nai không chỉ nối liền địa giới mà còn tạo đà then chốt hiện thực hóa siêu đô thị vùng Đông Nam Bộ

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Đòn bẩy và chìa khóa để TP HCM cất cánh

TP HCM có thể lấy sân bay Long Thành làm đòn bẩy và mô hình Doha làm chìa khóa để vươn tầm quốc tế

lắng nghe người dân hiến kế TP HCM Trung tâm tài chính trung tâm dịch vụ Báo Người Lao Động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo