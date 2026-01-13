Để TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ khu vực

Theo đề án "Xây dựng TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực", Sở Công Thương TP HCM cho biết tầm nhìn đến năm 2045, thành phố sẽ trở thành hạt nhân tăng trưởng của khu vực.

Chiến lược và lộ trình

Để hiện thực hóa điều này, thành phố cần một chiến lược tiếp cận tổng thể, kết hợp nhịp nhàng giữa mô hình phát triển, thể chế tài chính và hạ tầng kỹ thuật.

Theo đề án định hướng mô hình liên kết ngành dịch vụ, TP HCM xác định Trung tâm Tài chính quốc tế giữ vai trò "hạt nhân" kết nối cùng 5 trung tâm dịch vụ chiến lược khác gồm: Hàng hải và logistics; thông tin - truyền thông - khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo; du lịch; y tế và giáo dục.

Lộ trình phát triển được chia làm 4 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2025-2030 được xem là thời kỳ "bàn đạp" then chốt để củng cố nền tảng, đưa thành phố trở thành trung tâm dịch vụ khu vực Đông Nam Á. Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách và thu hút các nguồn lực trọng yếu.

"Đòn bẩy" kép

Để tạo đà bứt phá, TP HCM cần tận dụng tối đa cơ chế của Nghị quyết 98 và phiên bản sửa đổi có hiệu lực từ năm 2026 làm nền tảng pháp lý. Trên cơ sở đó, ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh xây dựng, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và vùng lõi trung tâm thành phố.

Đây là động lực cốt lõi để nâng tầm trụ cột dịch vụ cao cấp, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ. Theo đó, về thị trường và đối tác: Tập trung vào thị trường vốn, fintech và dịch vụ tài chính xuyên biên giới. TP HCM đặt mục tiêu hợp tác với các đối tác lớn như Nasdaq, Binance để sớm vận hành sàn chứng khoán và giao dịch tài sản mã hóa/tài sản số trong năm 2026.

TP HCM đặt mục tiêu trở thành hạt nhân tăng trưởng của khu vựcẢnh: HOÀNG TRIỀU

Về cơ chế: Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý thí điểm (sandbox) cho fintech, tài chính xanh; ban hành chính sách ưu đãi thuế, visa cho chuyên gia quốc tế.

Về cải cách hành chính: Phân cấp mạnh mẽ, cắt giảm thủ tục với quyết tâm giải quyết 100% dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố trong niên độ 2026-2027.

Việc khởi công khu lõi Thủ Thiêm ngay trong năm 2026 không chỉ thu hút vốn FDI mà còn kiến tạo hệ sinh thái tài chính hiện đại, thúc đẩy tỉ trọng dịch vụ trong GRDP tăng trưởng nhanh.

Kích hoạt hạ tầng và nguồn lực

Song hành với những đột phá về thể chế, năm 2026 cũng được xác định là thời điểm bản lề để thay đổi diện mạo đô thị, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của ngành dịch vụ.

Tiên quyết là sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng cứng. Hàng loạt dự án trọng điểm cần được đẩy nhanh, như cầu Thủ Thiêm 4, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đường Vành đai 3 và 4, tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài, các tuyến metro số 1 và 2. Đồng thời, hạ tầng logistics hiện đại gắn với cảng Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải phải được chú trọng nhằm giảm chi phí logistics xuống dưới 15% GDP. Mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) quanh các ga metro cũng cần triển khai ngay để khai thác quỹ đất và tạo nguồn thu tái đầu tư.

Tương ứng với quy mô dự án là bài toán khơi thông dòng vốn. Thành phố cần vận dụng linh hoạt các hình thức hợp tác công - tư (PPP), với mục tiêu thu hút khoảng 100.000 tỉ đồng từ khu vực tư nhân cho 10-20 dự án lớn, kết hợp giải ngân 95%-100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh dịch vụ là "hạ tầng mềm" - nhân lực và công nghệ. TP HCM cần tăng cường hợp tác quốc tế để đào tạo nhân lực chuyên sâu cho các lĩnh vực mũi nhọn như fintech, AI, logistics. Mục tiêu phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 25%-40% GRDP vào năm 2030 sẽ kiến tạo một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa tài chính - logistics - du lịch.

Nếu triển khai quyết liệt với sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và Trung ương ngay từ quý I/2026, TP HCM sẽ tận dụng được thời cơ "vàng" để tạo bước đột phá. Khi đó, mục tiêu đưa dịch vụ đóng góp 70%-75% GRDP vào năm 2040 và khẳng định vị thế trung tâm khu vực là hoàn toàn khả thi.