HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: TP HCM - Đồng Nai: Bắt tay kiến tạo siêu đô thị vùng

ThS PHẠM THỊ THÙY LINH, Học viện Chính trị khu vực II

Hợp tác TP HCM - Đồng Nai không chỉ nối liền địa giới mà còn tạo đà then chốt hiện thực hóa siêu đô thị vùng Đông Nam Bộ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt hạ tầng khu vực khi hàng loạt dự án tỉ đô được triển khai thần tốc cùng cơ chế phối hợp chưa từng có tiền lệ. Hai "đầu tàu" kinh tế phía Nam đang quyết liệt gỡ bỏ mọi rào cản, biến các quy hoạch trên giấy thành động lực tăng trưởng thực tế, mở toang cánh cửa liên kết vùng bền vững.

Kiến tạo "xương sống" giao thông

Trong tiến trình hình thành siêu đô thị vùng Đông Nam Bộ, hợp tác giữa TP HCM và Đồng Nai giữ vai trò hạt nhân. Thời gian qua, lãnh đạo hai địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả rõ nét trong quy hoạch và đầu tư hạ tầng.

Riêng năm 2025, UBND hai địa phương đã tổ chức hai cuộc làm việc cấp cao, thống nhất phương hướng quy hoạch và cơ chế phối hợp. Ở cấp độ chuyên môn, Sở Xây dựng hai bên duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên để xử lý các vấn đề kỹ thuật, bảo đảm sự đồng bộ tuyệt đối từ khâu thiết kế đến thi công.

Hiện thực hóa tầm nhìn này, hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia đang được phối hợp triển khai như: đường Vành đai 3 và 4, các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và khởi động cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (CT30). Trong đó, đường Vành đai 3 và 4 được xem là "xương sống" giao thông, giúp giảm tải áp lực nội đô TP HCM và mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng.

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: TP HCM - Đồng Nai: Bắt tay kiến tạo siêu đô thị vùng - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3 đoạn qua TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để xóa bỏ hoàn toàn rào cản không gian ngăn cách bởi sông ngòi, hai địa phương đã chủ động trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch loạt cầu kết nối chiến lược như: Cát Lái, Phú Mỹ 2, Long Hưng (Đồng Nai 2)...

Song song với đường bộ, mạng lưới đường sắt có bước tiến quan trọng khi hai bên phối hợp nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) về Đồng Nai. Đặc biệt, dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được đề xuất giao TP HCM làm cơ quan chủ quản, hướng tới kết nối siêu tốc hai sân bay quốc tế lớn nhất cả nước.

Trong giai đoạn tới, hai địa phương xác định 3 mũi nhọn: Rà soát quy hoạch giao thông đồng bộ; thúc đẩy nhanh thủ tục pháp lý các dự án (trọng tâm là đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành); đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào khai thác. Những định hướng này khẳng định vai trò động cơ kép của TP HCM và Đồng Nai trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững khu vực phía Nam.

Gỡ "nút thắt" cơ chế, khơi thông dòng vốn

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, bài toán đặt ra là phải có giải pháp trọng tâm, bắt đầu từ việc xác định hạ tầng đường bộ là trụ cột liên kết. Theo đó, TP HCM và Đồng Nai cần phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục. Riêng dự án cầu Phước An phải hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025, đồng thời xử lý ngay tình trạng thắt cổ chai do chênh lệch quy mô mặt cắt ngang (giữa 6 làn và 4 làn xe) để tránh ùn tắc cục bộ.

Về nguồn lực, hình thức đối tác công - tư (PPP) được thống nhất áp dụng cho 3 công trình trọng điểm gồm 3 cầu: Cát Lái, Phú Mỹ 2 và Đồng Nai 2. Đáng chú ý, ngày 20-10, hai địa phương đã chốt phương án: TP HCM triển khai cầu Phú Mỹ 2, còn Đồng Nai chủ trì cầu Đồng Nai 2.

Bên cạnh huy động vốn xã hội, nhóm dự án đầu tư công như cầu Tân An, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Xóm Lá 2... cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, kết hợp nâng cấp Quốc lộ 51 và các nút giao tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Chiến lược này gắn liền với định hướng kết nối xanh thông qua 3 tuyến đường sắt ưu tiên (tuyến số 3 TP HCM kéo dài, tuyến Bàu Bàng - Cái Mép, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành) và phát triển mô hình đô thị quanh nhà ga (TOD). Mạng lưới giao thông sẽ được hoàn thiện nhờ linh hoạt hóa đường thủy (xã hội hóa tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng - Swanbay) và chuyển đổi 100% xe buýt liên tỉnh sang năng lượng sạch vào năm 2030, tạo nên một vành đai liên kết thịnh vượng cho toàn vùng Đông Nam Bộ. 

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: TP HCM - Đồng Nai: Bắt tay kiến tạo siêu đô thị vùng - Ảnh 2.

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: TP HCM - Đồng Nai: Bắt tay kiến tạo siêu đô thị vùng - Ảnh 3.


Tin liên quan

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Phát huy lợi thế về diện tích, dân số, cơ hội... và giải quyết những thách thức về ưu tiên chính sách, vận hành bộ máy sẽ giúp TP HCM phát triển như mong muốn

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6: Tâm huyết, trách nhiệm và khoa học

Các bài dự thi đa dạng góc nhìn, gắn hiến kế với bức tranh tổng thể của TP HCM; không chỉ nêu ý tưởng mà còn phân tích chi phí, cơ chế, lộ trình

Thể lệ cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 bắt đầu nhận bài dự thi từ hôm nay, 24-9

Báo Người Lao Động lắng nghe người dân hiến kế TP HCM Đồng Nai hợp tác đô thị siêu đô thị vùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo