HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Để trụ hạng, CLB Thanh Hóa cần gì?

Hoàng Tú; ảnh: VPF

(NLĐO)- Thất bại 1-3 trước CLB Công An Hà Nội trong trận đá bù vòng 10 V-League 2025-2026 không đơn thuần là một trận thua chuyên môn của CLB Thanh Hóa.

Đó là kết cục được báo trước của một đội bóng ra sân với số lượng vừa đủ người… theo điều lệ!

CLB Thanh Hóa đăng ký thi đấu vừa đúng 16 người

CLB Thanh Hóa dẫn 1-0 sau hiệp một, nhưng lợi thế ấy đến từ nỗ lực tận cùng của tinh thần cộng thêm sai lầm của đối phương hơn là từ chiều sâu lực lượng. Khi thể lực đi xuống, khi không còn lực lượng để thay, khi mọi vị trí đều bị kéo căng đến giới hạn, sự sụp đổ trong hiệp hai là hệ quả tất yếu.

Để trụ hạng CLB Thanh Hóa cần gì? - Ảnh 1.

CLB Thanh Hóa chỉ đăng ký đúng 16 cầu thủ

Ở trận này, CLB Thanh Hóa chỉ đăng ký đúng 16 cầu thủ, trong đó có tới hai thủ môn ngồi dự bị. Thậm chí Thanh Hóa "suýt thua 0-3" không phải là sự cường điệu. Theo điều lệ giải, nếu không đủ 16 cầu thủ đăng ký thi đấu, CLB có thể bị xử thua.

CLB Thanh Hóa chỉ tránh được kịch bản ấy nhờ… còn đủ người để ghi tên vào danh sách. Một đội bóng từng vô địch Cúp quốc gia giờ bước vào mỗi vòng đấu với nỗi lo cơ bản nhất: có đủ cầu thủ để đá hay không.

Kinh phí là tất cả với CLB Thanh Hóa

Gốc rễ vấn đề không nằm ở chiến thuật hay phong độ, mà nằm ở kinh phí. Thanh Hóa thiếu người vì khủng hoảng thượng tầng, đứt gãy tài chính, buộc phải bán hàng loạt trụ cột và bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới do nợ lương cầu thủ và HLV cũ. Đây là bi kịch quen thuộc của một số CLB Việt Nam: không gục ngã vì đá dở, mà gục ngã vì quản trị yếu.

Khi tài chính không được kiểm soát, mọi thành tích trên sân đều trở nên mong manh. Mỗi ca chấn thương trở thành một cuộc khủng hoảng nhân sự, mỗi thẻ phạt là một lần chạm đáy lực lượng và mỗi trận đấu là bài toán "xếp cho đủ người" hơn là "xếp lối chơi".

Không thể phủ nhận nỗ lực từ phần còn lại của CLB Thanh Hóa khi họ hòa Nam Định, thắng CA TP HCM và chỉ thất bại trước CAHN. 

Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không thể vận hành lâu dài bằng sự hy sinh đơn lẻ. Một đội bóng không đủ lực lượng thi đấu, không có cạnh tranh nội bộ, không có phương án dự phòng sẽ sớm bị đào thải khi lịch thi đấu dày lên và áp lực trụ hạng tăng cao.

Nếu không gỡ được án cấm từ FIFA, CLB Thanh Hóa sẽ tiếp tục đá bóng trong thế bị động, đá từng trận với nỗi lo thiếu người và trụ hạng khi ấy chỉ còn là phép màu.

Cơ hội còn, nhưng không nhiều với CLB Thanh Hóa

Thông tin CLB Thanh Hóa đang xoay xở nguồn tiền để trả nợ và thoát án FIFA, nếu thành hiện thực, là cơ hội cuối để họ tự cứu mình. Khi được phép đăng ký cầu thủ mới, bài toán không còn là "đủ 16 người" mà là "đủ chất lượng để trụ hạng hay không".

Nếu việc trả nợ tiếp tục chậm trễ, nếu bộ khung hiện tại vẫn phải gồng mình qua từng vòng thì Thanh Hóa sẽ lâm nguy. Vì bóng đá chuyên nghiệp không thể sống mãi bằng tinh thần.

Để trụ hạng CLB Thanh Hóa cần gì? - Ảnh 2.

Nếu vẫn chỉ thi đấu với 16 cầu thủ, CLB Thanh Hóa sẽ có nguy cơ rớt hạng

Để có thể trụ hạng, CLB Thanh Hóa cần gì? 

Đó là, gỡ án FIFA càng sớm càng tốt - vì nếu chưa được đăng ký cầu thủ mới, mọi kế hoạch trụ hạng chỉ nằm trên giấy. Bổ sung tối thiểu 5–6 cầu thủ có thể đá chính - không mua cho đủ số lượng, mà phải có người đủ trình độ.

Ổn định thượng tầng và nguồn kinh phí - không thể yêu cầu cầu thủ đá hết mình trong khi tương lai CLB vẫn còn mờ mịt. 

Kế đến là chấp nhận đá thực dụng - với lực lượng hiện tại, ưu tiên tích điểm thay vì mơ đá đẹp. 

Quan trọng nhất là phải giữ được niềm tin khán giả. Trong khủng hoảng, khán đài là điểm tựa tinh thần hiếm hoi, không thể để mất khán giả.

Tin liên quan

Đoàn Văn Hậu ghi bàn từ giữa sân, CAHN thắng ngược kịch tính

Đoàn Văn Hậu ghi bàn từ giữa sân, CAHN thắng ngược kịch tính

(NLĐO) - Trận cầu V-League đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026 diễn ra trên sân Thanh Hóa tối 24-2 với nhiều cung bậc cảm xúc

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tặng 50 triệu đồng hỗ trợ đồng nghiệp CLB Thanh Hóa

(NLĐO) - Với tinh thần tương trợ, đùm bọc đồng nghiệp, Nguyễn Tiến Linh đã ủng hộ 50 triệu đồng cho CLB Thanh Hóa trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

CLB Thanh Hóa đứng trước kết cục buồn

Sau 12 vòng đấu, CLB Thanh Hóa tạm đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026, đối mặt với nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động

Siu Black ca sĩ Siu Black Siu Black trở lại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo