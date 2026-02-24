Đoàn Văn Hậu ghi bàn từ giữa sân, CAHN thắng ngược kịch tính

CLB Thanh Hóa và CLB CAHN - Clip: FPT Play

CLB Thanh Hóa có màn trình diễn đáng khen ngợi khi tiếp đón đối thủ sừng sỏ Công an Hà Nội (CAHN) ở trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026. Với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Thanh tự tin chơi đôi công với CAHN và còn ghi bàn mở tỉ số.

Damoth ThongKhamsavath liên tục tỏa sáng trong màu áo Thanh Hóa

Tận dụng sai lầm của đối thủ, chân sút Việt kiều Damoth ThongKhamsavath tạo "siêu phẩm" bàn thắng cho Thanh Hóa ở phút 28. Pha ghi bàn của tuyển thủ Lào khiến khán đài sân Thanh Hóa vỡ òa hạnh phúc.

Tuy nhiên, những điều chỉnh về đấu pháp chiến thuật ở đầu hiệp 2 giúp CAHN chiếm lại thế trận. Đội bóng của Quang Hải đẩy cao nhịp độ, triển khai các mảng miếng tấn công đa dạng và có bàn gỡ hòa 1-1 do công Alan trên chấm phạt đền 11m ở phút 56.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra khi Đoàn Văn Hậu lập "siêu phẩm" sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Phút 66, Văn Hậu sút bóng từ giữa sân, sau khi quan sát thấy thủ thành Thanh Hóa dâng cao. Đường bóng đi căng với quỹ đạo khó chịu khiến "người nhện" Xuân Hoàng phải vào lưới nhặt bóng.

Văn Hậu và Quang Hải góp công lớn giúp CAHN thắng ngược Thanh Hóa

Bị dẫn ngược lại còn "hụt hơi" vì lực lượng sứt mẻ nhưng các cầu thủ Thanh Hóa vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, khiến khán giả xúc động. Nhưng trong thế "trứng chọi đá", đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp không thể tạo bất ngờ và còn nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 79.

Thua trên sân nhà nhưng màn trình diễn của đội bóng xứ Thanh được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Thậm chí, gần cuối trận, Thanh Hóa phải tung thủ thành Y Êli Niê vào sân thi đấu trong vai trò tiền đạo nhưng vẫn chơi ngang ngửa CAHN.

Alan (trái) lập cú đúp bàn thắng cho CAHN

Thất bại ở trận đấu bù vòng 10 khiến Thanh Hóa mất cơ hội gia tăng cách biệt điểm số với đội cuối bảng. Từ đầu tháng 3-2026, đội bóng xứ Thanh có thể được FIFA xóa án phạt để tăng cường lực lượng cho hành trình còn lại của giải đấu.

Trong khi đó, chiến thắng 3-1 giúp CAHN xây chắc ngôi đầu bảng với 32 điểm, tạo khoảng cách lên đến 5 điểm so với nhóm bám đuổi và còn một trận chưa đấu. Chỉ dồn lực vào cuộc đua V-League mùa này, đoàn quân HLV Polking đang băng băng về đích sớm.

