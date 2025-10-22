HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Đề xuất 59 mô hình trồng trọt giảm phát thải tại 34 tỉnh, thành

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất triển khai 59 mô hình tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó có canh tác lúa phát thải thấp, lúa - cá/tôm...

Sáng ngày 22-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Đề án "Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050".

Đề xuất 59 mô hình trồng trọt giảm phát thải tại 34 tỉnh, thành - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nói về Đề án "Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050"

Về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án trên, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết: Kế hoạch đưa ra đề xuất triển khai 59 mô hình tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó có các mô hình canh tác lúa phát thải thấp, mô hình lúa - cá/tôm; lúa - ngô/lạc, mô hình trồng ngô, sắn, rau màu, cây lâu năm (chè, cà phê, hồ tiêu, điều, cam, bưởi, sầu riêng, nhãn, vải...), cùng mô hình nông lâm kết hợp, nông nghiệp tuần hoàn, tái sử dụng chất thải, sản xuất than sinh học, chuyển đổi đất 2 lúa sang cây trồng cạn.

Mỗi tỉnh dự kiến xây dựng 1-3 mô hình phù hợp với đặc thù địa phương, có tiềm năng giảm phát thải cao và biện pháp giảm phát thải cụ thể cho từng loại hình sản xuất.

Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2035, lĩnh vực trồng trọt sẽ góp phần giảm ít nhất 15% tổng lượng phát thải khí nhà kính (CO2tđ) so với năm cơ sở 2020; xây dựng và phát triển nhãn hiệu "Phát thải thấp" cho các sản phẩm của ngành hàng trồng trọt; mỗi tỉnh tổ chức triển khai ít nhất 1 mô hình sản xuất giảm phát thải có khả năng nhân rộng và thí điểm ít nhất 15 mô hình canh tác có khả năng phát triển tín chỉ carbon đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức quốc tế…

Trồng trọt phát thải thấp, giá bán tăng từ 10-15%

Việc sản xuất nông sản theo hướng giảm phát thải, có truy xuất nguồn gốc carbon, chứng nhận môi trường sẽ giúp tiếp cận các thị trường có giá trị cao như: EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ... với giá bán tăng từ 10 - 25% so với sản phẩm thông thường.

Ngoài ra còn góp phần đáng kể trong việc giảm phát thải khí nhà kính, ước tính, nếu triển khai hiệu quả các giải pháp tổng thể từ Đề án có thể giúp giảm được 8 - 11 triệu tấn CO₂ tương đương/năm, đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải quốc gia và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh đề án được ban hành đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành trồng trọt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập sâu vào thị trường quốc tế.

Mục tiêu trọng tâm của đề án là vừa đảm bảo tăng trưởng về năng suất và giá trị, vừa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

Theo Thứ trưởng Hoàng Trung, Đề án tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn, bao gồm tái cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện sinh thái và nhu cầu thị trường; xây dựng và áp dụng các gói kỹ thuật giảm phát thải theo chuỗi giá trị; hoàn thiện hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) phục vụ kiểm kê khí nhà kính; triển khai các mô hình sản xuất thực hành tốt; đồng thời tạo dựng cơ chế tín chỉ carbon trong nông nghiệp nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.

Tin liên quan

Đề xuất thí điểm 15 vùng trồng trọt phát thải thấp, giá bán tăng từ 10% - 25%

Đề xuất thí điểm 15 vùng trồng trọt phát thải thấp, giá bán tăng từ 10% - 25%

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Mội trường dự kiến triển khai ít nhất 15 vùng trồng trọt giảm phát thải trong 10 năm tới.

Gạo Việt xanh phát thải thấp

Lần đầu tiên Việt Nam ra mắt nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp", mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường cao cấp

VRG đáp ứng EUDR, tiên phong chứng nhận cao su phát thải thấp

(NLĐO) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã có hơn 81% diện tích thích ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR)

bộ Nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính Tín chỉ carbon phát thải khí nhà kính trồng trọt giảm phát thải
