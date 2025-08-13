HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đề xuất cấm xe tải chạy làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ

Văn Duẩn

(NLĐO) - Cục Đường bộ đề xuất thí điểm cấm xe tải chạy làn 1 và nâng tốc độ tối thiểu một số làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ

Trong công văn gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị thí điểm phân làn, tổ chức giao thông theo hướng: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ cấm xe tải (sát dải phân cách giữa) và nâng tốc độ tối thiểu của làn 1 từ 80 km/giờ lên 90 km/giờ.

Đề xuất cấm xe tải chạy làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ảnh 1.

Đề xuất cấm xe tải chạy làn 1 (sát dải phân cách giữa) trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ cấm xe tải chạy làn 1, nâng tốc độ tối thiểu làn 1 từ 60 km/giờ lên 80 km/giờ, nâng tốc độ tối thiểu làn 2 từ 60 km/giờ lên 70 km/giờ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngày 31-7-2025, cơ quan này nhận được công văn của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc thí điểm phân làn, phân luồng phương tiện, tổ chức lại giao thông trên đường cao tốc.

Sau khi nghiên cứu, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng: Thời gian vừa qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên đường cao tốc còn diễn biến phức tạp, trong đó có khu vực đầu cửa ngõ TP Hà Nội.

Việc Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, tổ chức lại giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là cần thiết và phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Ngày 4-8-2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã mời các nhà đầu tư hai tuyến cao tốc trên, Khu Quản lý đường bộ I và các phòng chuyên môn của cục họp bàn về điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Đề xuất cấm xe tải chạy làn 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ảnh 2.

Đề xuất cấm xe tải chạy làn 1 (sát dải phân cách giữa) trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Qua trao đổi, nghiên cứu, Cục Đường bộ Việt Nam cơ bản thống nhất với phương án do Cục Cảnh sát giao thông đề xuất.

Riêng đối với làn số 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau khi trao đổi với bộ phận chuyên môn của Cục Cảnh sát giao thông, các bên thống nhất giữ nguyên tốc độ tối đa là 120 km/giờ.

Qua đó, Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến điều chỉnh phương án tổ chức giao thông (thí điểm phân làn đường, tốc độ xe) đối với hai tuyến cao tốc trên như sau:

Quy ước về làn xe thứ tự từ dải phân cách giữa ra lề đường: làn 1 (sát dải phân cách giữa), tiếp theo là làn 2, làn 3 và làn dừng xe khẩn cấp (sát mép đường).

Điều chỉnh tốc độ tối thiểu một số làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ

Điều chỉnh tốc độ tối thiểu một số làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hiện làn 1 và làn 2 có tốc độ tối đa 120 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ; làn 3 tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ; xe tải được chạy cả 3 làn đường), sẽ điều chỉnh theo hướng:

Làn 1: cấm ô tô tải lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 90 km/giờ.

Làn 2: cho các loại ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 80 km/giờ.

Làn 3: cho các loại ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 60 km/giờ.

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hiện tất cả các làn đường đều có tốc độ tối đa 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ; xe tải được chạy cả 3 làn), sẽ điều chỉnh theo hướng:

Làn 1: cấm ô tô tải lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 80 km/giờ.

Làn 2: cho các loại ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép: 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 70 km/giờ.

Làn 3: cho các loại xe ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 60 km/giờ.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất thời gian thí điểm tổ chức giao thông như trên trong 3 tháng, sau đó các cơ quan, đơn vị sẽ cùng nhau nghiên cứu, đánh giá.

Tin liên quan

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 2 tài xế tử vong

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 2 tài xế tử vong

(NLĐO)- Sau cú va chạm giữa 3 ô tô trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một chiếc ô tô của lực lượng tuần tra đường cao tốc bị vỡ, đứt phần đuôi xe.

Lại xảy ra tai nạn ôtô tông nhau trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(NLĐO)- Đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiếc xe ôtô chở theo 3 người bị xe ôtô con khác tông trúng

Đề xuất 3 phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10-12 làn xe

(NLĐO) - Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư nghiên cứu mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên quy mô 10-12 làn xe

cấm xe tải chạy làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ Cục Đường Bộ Việt Nam làn 1 trên cao tốc là gì
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo