Trong công văn gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị thí điểm phân làn, tổ chức giao thông theo hướng: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ cấm xe tải (sát dải phân cách giữa) và nâng tốc độ tối thiểu của làn 1 từ 80 km/giờ lên 90 km/giờ.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ cấm xe tải chạy làn 1, nâng tốc độ tối thiểu làn 1 từ 60 km/giờ lên 80 km/giờ, nâng tốc độ tối thiểu làn 2 từ 60 km/giờ lên 70 km/giờ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngày 31-7-2025, cơ quan này nhận được công văn của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về việc thí điểm phân làn, phân luồng phương tiện, tổ chức lại giao thông trên đường cao tốc.

Sau khi nghiên cứu, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng: Thời gian vừa qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên đường cao tốc còn diễn biến phức tạp, trong đó có khu vực đầu cửa ngõ TP Hà Nội.

Việc Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, tổ chức lại giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là cần thiết và phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Ngày 4-8-2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã mời các nhà đầu tư hai tuyến cao tốc trên, Khu Quản lý đường bộ I và các phòng chuyên môn của cục họp bàn về điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Qua trao đổi, nghiên cứu, Cục Đường bộ Việt Nam cơ bản thống nhất với phương án do Cục Cảnh sát giao thông đề xuất.

Riêng đối với làn số 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau khi trao đổi với bộ phận chuyên môn của Cục Cảnh sát giao thông, các bên thống nhất giữ nguyên tốc độ tối đa là 120 km/giờ.

Qua đó, Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến điều chỉnh phương án tổ chức giao thông (thí điểm phân làn đường, tốc độ xe) đối với hai tuyến cao tốc trên như sau:

Quy ước về làn xe thứ tự từ dải phân cách giữa ra lề đường: làn 1 (sát dải phân cách giữa), tiếp theo là làn 2, làn 3 và làn dừng xe khẩn cấp (sát mép đường).

Điều chỉnh tốc độ tối thiểu một số làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hiện làn 1 và làn 2 có tốc độ tối đa 120 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ; làn 3 tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ; xe tải được chạy cả 3 làn đường), sẽ điều chỉnh theo hướng:

Làn 1: cấm ô tô tải lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 90 km/giờ.

Làn 2: cho các loại ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 120 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 80 km/giờ.

Làn 3: cho các loại ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 60 km/giờ.

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hiện tất cả các làn đường đều có tốc độ tối đa 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ; xe tải được chạy cả 3 làn), sẽ điều chỉnh theo hướng:

Làn 1: cấm ô tô tải lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 80 km/giờ.

Làn 2: cho các loại ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép: 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 70 km/giờ.

Làn 3: cho các loại xe ô tô thông thường lưu thông; tốc độ tối đa cho phép là 100 km/giờ; tốc độ tối thiểu cho phép là 60 km/giờ.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất thời gian thí điểm tổ chức giao thông như trên trong 3 tháng, sau đó các cơ quan, đơn vị sẽ cùng nhau nghiên cứu, đánh giá.