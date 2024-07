Lại xảy ra tai nạn ôtô tông nhau trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14-7, tại Km45+600 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng Hải Phòng - Hà Nội đoạn qua địa phận xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ôtô.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: M.X.H.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ôtô mang BKS 30G-113.xx chở 4 người do tài xế Ng.H.A. (SN 1986, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) điều khiển đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã bất ngờ bị nổ lốp trước bên phụ, dẫn đến mất lái và tông vào đuôi xe 30H-450.xx chở 3 người do tài xế N.H.P. (SN 1989, trú tại TP Hà Nội) điều khiển đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với Công an huyện Gia Lộc điều tra giải quyết theo quy định. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, 2 lái xe không vi phạm nồng độ cồn.

Cách đây 3 ngày, vào 8 giờ 58 phút, sáng 11-7, tại Km 49+400 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (trên làn đường hướng Hà Nội đi Hải Phòng) thuộc địa phận Thị trấn Gia Lộc, xe bán tải 38C-195.xx do Đặng Quốc Hoàng (SN 1983, quê Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe chở anh Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng (SN 1988, ở Nghệ An) đi chậm để tránh chướng ngại vật thì bất ngờ xe 16 chỗ do tài xế Quách Văn Lâm điều khiển chở 10 hành khách đi cùng chiều tông vào phía sau.

Sau va chạm, anh Lâm đứng trước đầu xe khách tại hiện trường để tranh luận với Tuấn Anh và Hùng. Lúc đó, xe ôtô con BKS 30K-757.xx do tài xế Trần Ngọc Thế (quê Thái Bình) từ phía sau tông vào xe 16 chỗ. Cú tông mạng khiến các nạn nhân Trịnh Tuấn Anh và Quách Văn Lâm tử vong tại chỗ. Tài xế Trần Ngọc Thế mắc kẹt trong cabin cùng 5 người khác bị thương.

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế xe bán tải không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy.