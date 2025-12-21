HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử thay bản giấy

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu trạng thái hành nghề của người hành nghề chứng khoán trên hệ thống quản lý của Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN), số lượng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán ngày càng lớn đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý chứng chỉ hành nghề chứng khoán từ bản giấy sang bản điện tử.

Việc chuyển đổi này giúp quá trình khai thác dữ liệu và cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi và tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng cho các dịch vụ số. Việc số hóa chứng chỉ hành nghề chứng khoán cũng sẽ giúp thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ công thống nhất, thuận tiện và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Từ thực tiễn này, tại dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về hành nghề chứng khoán, UBCKNN đã xây dựng các quy định chi tiết, làm cơ sở để triển khai chứng chỉ hành nghề chứng khoán điện tử.

Theo đó, việc cấp chứng chỉ hành nghề điện tử sẽ bắt đầu khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN đi vào hoạt động. Kể từ thời gian này, UBCKNN không cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bản giấy.

Để đảm bảo tiến trình chuyển đổi chứng chỉ hành nghề bản giấy sang bản điện tử thực hiện thông suốt và hiệu quả, dự thảo đề xuất trong thời hạn 1 năm, người được cấp chứng chỉ hành nghề phải thực hiện chuyển đổi sang chứng chỉ bản điện tử (khi UBCKNN ban hành hướng dẫn chuyển đổi). 

Để đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo quy định các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu trạng thái hành nghề chứng khoán của người hành nghề chứng khoán trên hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN.

Quá thời hạn 1 năm, chứng chỉ bản giấy chưa được chuyển đổi không còn giá trị sử dụng. Quá thời hạn 3 năm, chứng chỉ hành nghề bản giấy chưa được chuyển đổi sang chứng chỉ điện tử sẽ bị thu hồi (theo quy định tại khoản 3 Điều 97 Luật Chứng khoán).

Ngoài ra, để tạo cơ sở pháp lý trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong quản lý chứng chỉ hành nghề, người hành nghề, dự thảo cũng quy định người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được ghi nhận hành nghề chứng khoán khi hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán xác nhận trạng thái là "người hành nghề chứng khoán".

Người được cấp chứng chỉ hành nghề và tổ chức sử dụng người hành nghề phải tuân thủ quy định, hướng dẫn của UBCKNN về quản lý, sử dụng chứng chỉ hành nghề điện tử; thực hiện cập nhật lên hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán của UBCKNN các thông tin thay đổi liên quan đến quá trình hành nghề chứng khoán.


