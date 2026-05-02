Đề xuất chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng đặc thù tại TPHCM

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trên địa bàn TPHCM do Sở Y tế xây dựng đang được tổ chức lấy ý kiến và dự kiến trình vào kỳ họp Chuyên đề của HĐND TPHCM tháng 5-2026.

Tăng cường đảm bảo an sinh

Theo Ban soạn thảo, việc xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trên địa bàn thành phố nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặc biệt là sự khác biệt về mức độ hỗ trợ và phạm vi thụ hưởng chính sách giữa các nhóm đối tượng có cùng đặc điểm, hoàn cảnh.

Theo đề xuất, người cao tuổi khó khăn có mức hỗ trợ từ 975.000 đồng/tháng đến 1,3 triệu đồng/tháng, tùy độ tuổi

Đồng thời, chính sách hướng đến việc tăng cường bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế, góp phần ổn định đời sống của đối tượng và gia đình; bảo đảm sự thống nhất, công bằng trong thụ hưởng chính sách. Việc xây dựng chính sách cũng phù hợp với định hướng trợ giúp xã hội của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Các đối tượng được đề xuất hỗ trợ

- Người cao tuổi neo đơn thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia hoặc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TPHCM hoặc người cao tuổi không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng thuộc hộ có thu nhập bằng hoặc dưới mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của thành phố (không có chồng/vợ, không có con ruột/con nuôi hợp pháp hoặc có chồng/vợ, con ruột hoặc con nuôi hợp pháp nhưng đều đã chết). Đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi hưởng hệ số trợ cấp là 1,5 và hệ số 2,0 đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên.

- Người bị bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định hoặc người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn khác chưa được hưởng trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ nghèo đa chiều của thành phố. Đối tượng này được hưởng hệ số trợ cấp 1,5.

- Người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia, hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng. Hệ số trợ cấp là 1,5.

- Người khuyết tật nhìn và được xác định mức độ khuyết tật nhẹ, hệ số trợ cấp 1,0.

- Người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. Hệ số trợ cấp 1,0 cho mỗi người con đang nuôi.

- Người cao tuổi hoặc trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo đa chiều chuẩn quốc gia, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia hoặc hộ nghèo chuẩn đa chiều chuẩn của thành phố không có khả năng thoát nghèo (là hộ có tất cả các thành viên trong hộ đều là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người trong độ tuổi lao động nhưng mắc bệnh hiểm nghèo) mà không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc các khoản trợ cấp hàng tháng khác. Hệ số trợ cấp 1,5 đối với trẻ em và hệ số 1,0 đối với người cao tuổi.

- Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác.

Thêm đối tượng hỗ trợ mới

Đặc biệt lần này dự thảo Nghị quyết có đề xuất thêm đối tượng hỗ trợ mới là người lang thang, xin ăn là người cao tuổi, trẻ em hoặc người khuyết tật không có khả năng lao động sau khi tập trung vào cơ sở trợ giúp xã hội có xác định được nơi thường trú trên địa bàn TPHCM hoặc không xác định được nơi thường trú mà không kết nối được với người thân, gia đình đến bảo lãnh và không có nhà ở ổn định được chuyển sang nuôi dưỡng dài hạn tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Nhóm đối tượng này được hưởng các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung, chế độ hỗ trợ chi phí mai táng như đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.