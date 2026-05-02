Đề xuất chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng đặc thù tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng đặc thù tại TPHCM

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- TPHCM dự kiến chi phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 244 tỉ đồng/năm để hỗ trợ cho các đối tượng này

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trên địa bàn TPHCM do Sở Y tế xây dựng đang được tổ chức lấy ý kiến và dự kiến trình vào kỳ họp Chuyên đề của HĐND TPHCM tháng 5-2026.

Tăng cường đảm bảo an sinh

Theo Ban soạn thảo, việc xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trên địa bàn thành phố nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặc biệt là sự khác biệt về mức độ hỗ trợ và phạm vi thụ hưởng chính sách giữa các nhóm đối tượng có cùng đặc điểm, hoàn cảnh.

Đề xuất chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng đặc thù tại TPHCM - Ảnh 1.

Theo đề xuất, người cao tuổi khó khăn có mức hỗ trợ từ 975.000 đồng/tháng đến 1,3 triệu đồng/tháng, tùy độ tuổi

Đồng thời, chính sách hướng đến việc tăng cường bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế, góp phần ổn định đời sống của đối tượng và gia đình; bảo đảm sự thống nhất, công bằng trong thụ hưởng chính sách. Việc xây dựng chính sách cũng phù hợp với định hướng trợ giúp xã hội của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Các đối tượng được đề xuất hỗ trợ

- Người cao tuổi neo đơn thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia hoặc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TPHCM hoặc người cao tuổi không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng thuộc hộ có thu nhập bằng hoặc dưới mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của thành phố (không có chồng/vợ, không có con ruột/con nuôi hợp pháp hoặc có chồng/vợ, con ruột hoặc con nuôi hợp pháp nhưng đều đã chết). Đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi hưởng hệ số trợ cấp là 1,5 và hệ số 2,0 đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên.

- Người bị bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ Y tế quy định hoặc người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn khác chưa được hưởng trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia và hộ nghèo đa chiều của thành phố. Đối tượng này được hưởng hệ số trợ cấp 1,5.

- Người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ cận nghèo chuẩn quốc gia, hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng. Hệ số trợ cấp là 1,5.

- Người khuyết tật nhìn và được xác định mức độ khuyết tật nhẹ, hệ số trợ cấp 1,0.

- Người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. Hệ số trợ cấp 1,0 cho mỗi người con đang nuôi.

- Người cao tuổi hoặc trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo đa chiều chuẩn quốc gia, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia hoặc hộ nghèo chuẩn đa chiều chuẩn của thành phố không có khả năng thoát nghèo (là hộ có tất cả các thành viên trong hộ đều là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người trong độ tuổi lao động nhưng mắc bệnh hiểm nghèo) mà không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc các khoản trợ cấp hàng tháng khác. Hệ số trợ cấp 1,5 đối với trẻ em và hệ số 1,0 đối với người cao tuổi.

- Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác.

Thêm đối tượng hỗ trợ mới

Đặc biệt lần này dự thảo Nghị quyết có đề xuất thêm đối tượng hỗ trợ mới là người lang thang, xin ăn là người cao tuổi, trẻ em hoặc người khuyết tật không có khả năng lao động sau khi tập trung vào cơ sở trợ giúp xã hội có xác định được nơi thường trú trên địa bàn TPHCM hoặc không xác định được nơi thường trú mà không kết nối được với người thân, gia đình đến bảo lãnh và không có nhà ở ổn định được chuyển sang nuôi dưỡng dài hạn tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Nhóm đối tượng này được hưởng các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung, chế độ hỗ trợ chi phí mai táng như đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù nêu trên được đề xuất là 650.000 đồng. Các đối tượng được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ cấp xã hội nhân với hệ số tương ứng.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 244,075 tỉ đồng/năm, kinh phí tăng thêm so với hiện nay khoảng 31,266 tỉ đồng/năm.

Tin liên quan

Đề xuất tăng 20% trợ cấp xã hội, mở rộng diện hỗ trợ

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất tăng mức trợ cấp xã hội lên 600.000 đồng/tháng và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội với một số nhóm đối tượng.

Cử tri quan tâm việc làm, sức khỏe, trợ cấp xã hội

Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm các ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Trần Thanh Hải, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Phạm Văn Gòn, Viện trưởng VKSND TPHCM, đã tiếp xúc cử tri quận Bình Tân - TPHCM vào ngày 2-5.

Chi trả gộp 2 tháng lương và trợ cấp xã hội để người dân vui xuân, đón Tết

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3-2026) vào kỳ chi trả tháng 2-2026.

người cao tuổi TPHCM người khuyết tật trẻ em trợ cấp xã hội hộ nghèo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo