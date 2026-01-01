Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các đối tượng đã có tài khoản, bảo đảm công tác chi trả được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận tiện.

Thủ tướng yêu cầu chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3-2026) vào kỳ chi trả tháng 2-2026.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31-12-2025 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ, các bộ ngành, địa phương triển khai các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phân biệt đối xử về giới, xâm hại, bạo lực gia đình có nguy cơ gia tăng trong dịp Tết.

Cùng với đó, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng; chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động, đình công có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương được yêu cầu theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý trong dịp trước, trong và sau Tết.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính cần chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3-2026) vào kỳ chi trả tháng 2-2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động trong - ngoài; bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng quốc gia; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự; tăng cường các biện pháp phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn không để diễn ra tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông.

Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các hoạt động mừng Xuân mới, mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh. Đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc.

Tổ chức các Chương trình nghệ thuật đặc sắc, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thiết lập, công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ du khách; giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, du khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán.