Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định về vận tải hàng không đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến để triển khai Luật Hàng không dân dụng 2025 vừa được Quốc hội thông qua. Theo cơ quan soạn thảo, tình trạng chậm, hủy chuyến vẫn diễn ra khá phổ biến thời gian qua, trong khi hành khách thường ở thế yếu khi yêu cầu quyền lợi do việc thực thi quy định còn thiếu đồng bộ.

Hành khách ngồi chờ chuyến bay. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, chuyến bay bị chậm được xác định là khởi hành thực tế muộn từ 15 phút trở lên so với lịch bay. Khi đó, hãng hàng không phải kịp thời thông báo, xin lỗi hành khách, nêu rõ lý do chậm chuyến và cập nhật thời gian khởi hành dự kiến mới ít nhất 30 phút một lần trên hệ thống thông tin tại sân bay.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, ngoài các nghĩa vụ trên, hãng phải phục vụ ăn, uống hoặc phát phiếu (voucher) có giá trị tương đương; đồng thời xem xét chuyển đổi thời gian bay theo yêu cầu của hành khách, miễn trừ điều kiện và phụ phí chuyển đổi trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Đáng chú ý, từ mốc chậm 3 giờ, hành khách có quyền yêu cầu hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu không đồng ý đổi hành trình, đổi giờ bay hay chuyển sang chuyến khác. Nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, hãng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho hành khách có vé hợp lệ và đã được xác nhận chỗ.

Trường hợp chậm từ 6 giờ trở lên trong khung giờ 7 giờ - 22 giờ, ngoài hoàn vé và bồi thường, hãng hàng không phải bố trí nơi ở phù hợp hoặc giải pháp thay thế khác nếu được hành khách đồng ý.

So với quy định hiện hành, dự thảo đã rút ngắn đáng kể mốc thời gian phát sinh nghĩa vụ của hãng. Cụ thể, thay vì chậm 5 giờ mới phải bồi thường như trước, nay chỉ cần chậm từ 4 giờ; còn quyền hoàn vé được áp dụng từ mốc 3 giờ chậm chuyến.

Dự thảo cũng bổ sung quy định đối với trường hợp hãng thay đổi lịch bay sớm hoặc muộn từ 4 giờ so với giờ ghi trên vé. Theo đó, hãng phải hoàn vé, chuyển đổi hành trình hoặc chuyển sang chuyến bay khác cho hành khách trong vòng 72 giờ, nhằm tránh tình trạng kéo dài việc xử lý, gây bức xúc như thời gian qua.

Một điểm mới khác được nhiều hành khách quan tâm là quy định không để hành khách ngồi chờ quá lâu trên máy bay. Theo dự thảo, khi hành khách đã lên máy bay nhưng chưa thể khởi hành, hãng phải đảm bảo thông gió, nhiệt độ phù hợp và đáp ứng nhu cầu vệ sinh.

Nếu chuyến bay bị chậm quá 3 giờ và chưa xác định được thời gian cất cánh, hãng phải cho hành khách xuống máy bay, trừ trường hợp ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không. Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng hành khách phải ngồi chờ hàng giờ trên máy bay, gây bức xúc thời gian qua.

Trường hợp hãng hàng không không phải bồi thường

Bộ Xây dựng cho rằng các quy định mới là cần thiết để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hàng không, bảo vệ tốt hơn quyền lợi hành khách khi lịch bay thay đổi nhiều lần, ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân và công việc.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp hãng hàng không không phải bồi thường, như chậm, hủy chuyến do thời tiết xấu, nguy cơ mất an ninh, máy bay bị phá hoại, chiến tranh hoặc các tình huống bất khả kháng theo quy định.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, tỉ lệ chuyến bay đúng giờ năm 2025 giảm mạnh. Trong 12 tháng năm 2025, ngành hàng không Việt Nam đã khai thác 275.246 chuyến bay, tăng 22.566 chuyến so với 12 tháng năm 2024. Trong đó có 181.237 chuyến bay đúng giờ, ứng với tỉ lệ 65,8% - giảm 7,5 điểm phần trăm so với trung bình 12 tháng năm 2024.