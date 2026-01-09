HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tỉ lệ chuyến bay đúng giờ năm 2025 giảm mạnh

Dương Ngọc

(NLĐO)- Năm 2025, Việt Nam khai thác 275.246 chuyến bay, tăng 22.566 chuyến so với năm 2024, trong đó 65,8% chuyến bay đúng giờ, giảm 7,5 điểm phần trăm.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 12 tháng năm 2025, ngành hàng không Việt Nam đã khai thác 275.246 chuyến bay, tăng 22.566 chuyến so với 12 tháng năm 2024. Trong đó có 181.237 chuyến bay đúng giờ, ứng với tỉ lệ 65,8% - giảm 7,5 điểm phần trăm so với trung bình 12 tháng năm 2024.

Tỉ lệ chuyến bay đúng giờ năm 2025 giảm mạnh - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục lên máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh minh họa

Trong đó, Bamboo Airways là hãng có tỉ lệ bay đúng giờ cao nhất với 83,2% chuyến bay cất cánh đúng giờ trong 12 tháng năm 2025 (giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

TIN LIÊN QUAN

Về hủy chuyến, toàn ngành hàng không Việt Nam ghi nhận 1.740 chuyến bay bị hủy trong cả năm 2025, tương ứng với tỉ lệ 0,6% (tăng 0,2 điểm phần trăm so với 2024). Bamboo Airways là hãng hàng không có tỉ lệ hủy chuyến thấp nhất, với 0,2% số chuyến hủy - ứng với 24 chuyến bay.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay đúng giờ giảm là do máy bay về muộn và do các hãng hàng không. Ngoài ra là các nguyên nhân thời tiết, trang thiết bị tại cảng và các nguyên nhân khác.

Năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hoá, tăng tương ứng 10,7% và 18,5% so với năm 2024.

Theo Cục Hàng không, dù quy mô tiếp tục mở rộng, toàn ngành đang chịu áp lực lớn khi 28 máy bay phải dừng bay do thiếu động cơ, chiếm 13,1% đội máy bay thương mại (28/213). Tuy đã giảm 5 máy bay so với cùng kỳ 2024, tình trạng thiếu động cơ - chủ yếu liên quan đến nguồn cung từ nhà sản xuất Pratt & Whitney - vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác của các hãng.

Cùng với đó, hàng không Việt Nam cũng đối mặt những tác động tiêu cực từ bất ổn chính trị và xung đột quân sự trên thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng linh kiện.

Năm 2026, toàn ngành đặt mục tiêu đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hoá, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2025.

Cũng trong năm 2026, dự kiến 5 Nghị định và 10 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025 sẽ được Cục Hàng không Việt Nam xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, hiện đại và phù hợp chuẩn ICAO. 

Vấn đề giải quyết chuyến bay bị chậm, hủy chuyến, Cục Hàng không cho biết quy định về bồi thường trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy, hành khách bị từ chối vận chuyển, bao gồm mức bồi thường sẽ được quy định cụ thể trên cơ sở kế thừa các quy định hiện tại về bồi thường. Trong Nghị định về vận tải hàng không đang xây dựng, có nội dung về quyền lợi của hành khách và nghĩa vụ của người vận chuyển quy định theo hướng tăng cường quyền lợi hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, khả thi và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam.

Tin liên quan

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục

(NLĐO)- Ngày 4-1, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận ngày cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch với lưu lượng hành khách và chuyến bay đạt mức kỷ lục.

Nguyên nhân nhiều chuyến bay dịp Tết Dương lịch bị chậm

(NLĐO) - Theo dự báo, hiện tượng sương mù vẫn có khả năng tiếp diễn trong đêm và sáng sớm ngày 1-1-2026 tại các sân bay Điện Biên, Thọ Xuân và Vinh.

Hãng hàng không nào bay đúng giờ nhất 6 tháng đầu năm?

(NLĐO)- Trong bối cảnh ngành hàng không phục hồi mạnh mẽ, tỉ lệ chuyến bay đúng giờ trung bình toàn ngành lại có xu hướng suy giảm, tỉ lệ hủy chuyến gia tăng.

delay hàng không chậm hủy chuyến hãng hàng không hàng không Việt Nam vận tải hàng không thị trường hàng không bay đúng giờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo