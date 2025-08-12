Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

Dương Ngọc

(NLĐO)- Yêu cầu Cục Hàng không, ACV khẩn trương làm việc với các hãng bay, đánh giá tác động, xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành

Theo Bộ Xây dựng, tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có dự kiến phương án khai thác với 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình- Ảnh 1.

Dự án sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành trong năm 2025, tổ chức bay hiệu chuẩn, bay kỹ thuật và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Chính phủ

Trong đó, đối với các chuyến bay quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế (chuyến bay dài trên 1.000 km và các chuyến do hãng hàng không chọn), các chuyến bay mới của tất cả các hãng hàng không mà Tân Sơn Nhất không thể tiếp nhận, các chuyến bay không theo lịch.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác tất cả các hãng hàng không đang khai thác máy bay code C (A321/320, B737…) hoặc các chuyến bay dài dưới 1.000 km, các tiêu chí khai thác sẽ được rà soát lại sau 5 năm đầu khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tư vấn kiến nghị phương án sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang khai thác tại Long Thành để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Tuy nhiên, phương án trên vẫn còn có ý kiến của một số hãng hàng không. Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác và xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành.

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9 tới.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ACV vừa báo cáo và xin ý kiến về phương án phân chia khai thác giữa sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, trong bối cảnh Long Thành dự kiến đưa vào vận hành năm 2026.

Liên danh Incheon Airport (IAC) - đơn vị tư vấn quản lý, khai thác sân bay Long Thành - đã tiến hành phân tích, đánh giá và đề xuất hai phương án khai thác. Phương án 1: Chuyển toàn bộ chuyến quốc tế sang Long Thành, Tân Sơn Nhất khai thác nội địa; Phương án 2: Phân chia khai thác các chuyến bay quốc tế giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Phân tích của ACV cho thấy việc tập trung các đường bay quốc tế tại Long Thành là chiến lược cần thiết để hình thành một trung tâm trung chuyển hàng không.

Các hãng hàng không quốc tế đồng thuận với phương án chuyển 100% chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Tân Sơn Nhất về Long Thành để đảm bảo hiệu quả trong quản lý khai thác và tối ưu hóa nguồn lực, phát triển Long Thành trở thành trung tâm hàng không khu vực, có khả năng cạnh tranh với các sân bay quốc tế lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam còn một số ý kiến khác.

Vietnam Airlines nêu ý kiến: Đối với Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á; đối với Long Thành, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay quốc tế ngoài khu vực Đông Nam Á và các chuyến bay quốc tế và nội địa khác theo lựa chọn của các hãng hàng không trên cơ sở đảm bảo nối chuyến và quay đầu máy bay, các hãng hàng không nước ngoài khai thác toàn bộ chuyến bay. 

Trong dài hạn, tùy thuộc vào tình hình sản lượng khách và khả năng tiếp nhận tại mỗi sân bay cũng như kết nối sân bay Long Thành và TP HCM, có thể xem xét điều chỉnh việc phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Bamboo Airways đồng thuận với ACV về việc sớm đưa vào khai thác và chuyển đổi sang Long Thành các chuyến bay quốc tế và ưu tiên các hãng hàng không Việt Nam khai thác nội địa tại Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hãng bay này đề xuất nên có lộ trình chuyển đổi.

Tin liên quan

Vietjet trúng thầu 2 dự án bảo dưỡng máy bay tại Long Thành

Vietjet trúng thầu 2 dự án bảo dưỡng máy bay tại Long Thành

(NLĐO)- Vietjet được Bộ Xây dựng phê duyệt trúng thầu Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng máy bay số 3 và số 4 tại sân bay Long Thành.

Vietnam Airlines khởi công 2 dự án gần 1.800 tỉ đồng tại sân bay Long Thành

(NLĐO)- Dự án cung cấp suất ăn hàng không số 1 và Dự án bảo dưỡng máy bay số 1 do hai đơn vị thành viên của Vietnam Airlines thực hiện.

Sẽ đặc biệt chọn nhà đầu tư 2 dự án bảo dưỡng máy bay tại Long Thành

(NLĐO)- Áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt cho 2 dự án bảo dưỡng máy bay số 3 và số 4 tại sân bay Long Thành.

sân bay Long Thành bay quốc tế Tân Sơn Nhất chuyển bay quốc tế sang sân bay Long Thành vietnam airport
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo