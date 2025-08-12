Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

Theo Bộ Xây dựng, tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có dự kiến phương án khai thác với 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Dự án sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành trong năm 2025, tổ chức bay hiệu chuẩn, bay kỹ thuật và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Chính phủ

Trong đó, đối với các chuyến bay quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế (chuyến bay dài trên 1.000 km và các chuyến do hãng hàng không chọn), các chuyến bay mới của tất cả các hãng hàng không mà Tân Sơn Nhất không thể tiếp nhận, các chuyến bay không theo lịch.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác tất cả các hãng hàng không đang khai thác máy bay code C (A321/320, B737…) hoặc các chuyến bay dài dưới 1.000 km, các tiêu chí khai thác sẽ được rà soát lại sau 5 năm đầu khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tư vấn kiến nghị phương án sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang khai thác tại Long Thành để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Tuy nhiên, phương án trên vẫn còn có ý kiến của một số hãng hàng không. Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác và xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành.

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9 tới.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ACV vừa báo cáo và xin ý kiến về phương án phân chia khai thác giữa sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, trong bối cảnh Long Thành dự kiến đưa vào vận hành năm 2026.

Liên danh Incheon Airport (IAC) - đơn vị tư vấn quản lý, khai thác sân bay Long Thành - đã tiến hành phân tích, đánh giá và đề xuất hai phương án khai thác. Phương án 1: Chuyển toàn bộ chuyến quốc tế sang Long Thành, Tân Sơn Nhất khai thác nội địa; Phương án 2: Phân chia khai thác các chuyến bay quốc tế giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Phân tích của ACV cho thấy việc tập trung các đường bay quốc tế tại Long Thành là chiến lược cần thiết để hình thành một trung tâm trung chuyển hàng không.

Các hãng hàng không quốc tế đồng thuận với phương án chuyển 100% chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Tân Sơn Nhất về Long Thành để đảm bảo hiệu quả trong quản lý khai thác và tối ưu hóa nguồn lực, phát triển Long Thành trở thành trung tâm hàng không khu vực, có khả năng cạnh tranh với các sân bay quốc tế lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam còn một số ý kiến khác.

Vietnam Airlines nêu ý kiến: Đối với Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á; đối với Long Thành, các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay quốc tế ngoài khu vực Đông Nam Á và các chuyến bay quốc tế và nội địa khác theo lựa chọn của các hãng hàng không trên cơ sở đảm bảo nối chuyến và quay đầu máy bay, các hãng hàng không nước ngoài khai thác toàn bộ chuyến bay.

Trong dài hạn, tùy thuộc vào tình hình sản lượng khách và khả năng tiếp nhận tại mỗi sân bay cũng như kết nối sân bay Long Thành và TP HCM, có thể xem xét điều chỉnh việc phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Bamboo Airways đồng thuận với ACV về việc sớm đưa vào khai thác và chuyển đổi sang Long Thành các chuyến bay quốc tế và ưu tiên các hãng hàng không Việt Nam khai thác nội địa tại Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hãng bay này đề xuất nên có lộ trình chuyển đổi.