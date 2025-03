Trước đó, TP Thủ Đức trình phương án đề xuất sắp xếp phường trên địa bàn Thành phố lên UBND TP HCM và Sở Nội vụ. Cụ thể, TP Thủ Đức sắp xếp 34 phường hiện hữu thành 9 phường.

Phường Thủ Đức 1: nhập nguyên trạng 5 phường An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền và Thủ Thiêm.

Phường Thủ Đức 2: nhập nguyên trạng 2 phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước.

Phường Thủ Đức 3: nhập nguyên trạng 3 phường Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú.

Phường Thủ Đức 4: nhập nguyên trạng 2 phường Linh Trung, Linh Xuân.

Phường Thủ Đức 5: nhập nguyên trạng 3 phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú.

Phường Thủ Đức 6: nhập nguyên trạng 3 phường Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh.

Phường Thủ Đức 7: nhập nguyên trạng 5 phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu.

Phường Thủ Đức 8: nhập nguyên trạng 6 phường Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B.

Phường Thủ Đức 9: nhập nguyên trạng 5 phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ.