Lãnh đạo TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết địa phương đã trình phương án đề xuất sắp xếp phường trên địa bàn Thành phố lên UBND TP HCM và Sở Nội vụ.

Theo đó, TP Thủ Đức chỉ đề xuất 1 phương án. Cụ thể, từ 34 phường hiện hữu sắp xếp thành 9 phường.

Phường Thủ Đức 1: nhập nguyên trạng 5 phường An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền và Thủ Thiêm. Diện tích tự nhiên 24,77 km2 (tỉ lệ 71%), quy mô dân số 112.179 người (tỉ lệ 224%).

Phường Thủ Đức 2: nhập nguyên trạng 2 phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước. Diện tích tự nhiên 14,22 km2 (tỉ lệ 41%), quy mô dân số 172.934 người (tỉ lệ 346%).

TP Thủ Đức đề xuất chia thành 9 phường. Ảnh: NLĐO

Phường Thủ Đức 3: nhập nguyên trạng 3 phường Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú. Diện tích tự nhiên 10,71 km2 (tỉ lệ 31%), quy mô dân số 149.252 người (tỉ lệ 299%).

Phường Thủ Đức 4: Nhập nguyên trạng 2 phường Linh Trung, Linh Xuân. Diện tích tự nhiên 10,94 km2 (tỉ lệ 31%), quy mô dân số 129.762 người (tỉ lệ 260%).

Phường Thủ Đức 5: nhập nguyên trạng 3 phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú. Diện tích tự nhiên 34,23 km2 (tỉ lệ 98%), quy mô dân số 153.624 người (tỉ lệ 346%).

Phường Thủ Đức 6: nhập nguyên trạng 3 phường Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh). Diện tích tự nhiên 46,95 km2 (tỉ lệ 134%), quy mô dân số 83.021 người (tỉ lệ 116%).

Phường Thủ Đức 7: nhập nguyên trạng 5 phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu. Diện tích tự nhiên 36,85 km2 (tỉ lệ 105%), quy mô dân số 169.292 người (tỉ lệ 339%).

Phường Thủ Đức 8: nhập nguyên trạng 6 phường Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B. Diện tích tự nhiên 20,95 km2 (tỉ lệ 60%), quy mô dân số 261.055 người (tỉ lệ 522%).

Phường Thủ Đức 9: nhập nguyên trạng 5 phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ. Diện tích tự nhiên 11,95 km2 (tỉ lệ 34%), quy mô dân số 175.941 người (tỉ lệ 352%).