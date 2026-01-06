Đề xuất dừng chạy tàu qua "phố cà phê đường tàu"

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm để tổ chức cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị khu vực phố cổ và phụ cận.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Ngô Nhung

Theo đó, Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Kinh tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên". Dự án tập trung khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình, đề xuất các giải pháp cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời xây dựng các kịch bản phát huy giá trị di sản của cầu Long Biên.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch tại khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu và cầu Long Biên.

Qua nghiên cứu, khu vực này được định hướng phát triển đồng bộ với không gian lịch sử – văn hóa - kiến trúc mang tầm di sản của Thủ đô, đóng vai trò kết nối phía tây khu phố cổ Hà Nội với phía đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đây là không gian đặc biệt quan trọng, gắn liền với cầu Long Biên - biểu tượng lịch sử, văn hóa, kiến trúc của Hà Nội, được ví như một "bảo tàng sống" trong ký ức đô thị.

Thành phố xác định việc hình thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị cầu Long Biên và tuyến đường dẫn phía nam cầu là yêu cầu cần thiết, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế đô thị, qua đó nâng cao bản sắc và sức cạnh tranh của Thủ đô.

Trong tổng thể định hướng này, việc nghiên cứu đầu tư, tái phát triển đoạn tuyến đường sắt từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội có ý nghĩa then chốt, quyết định hiệu quả và tính bền vững của các dự án liên quan.

Để sớm triển khai các nội dung đã được nghiên cứu, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội. Việc bàn giao dự kiến hoàn thành trong quý II-2026.

Hà Nội đề nghị tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Ảnh: Internet

Đây sẽ là cơ sở để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo và tái thiết đô thị khu vực không gian lịch sử - văn hóa - kiến trúc phía tây khu phố cổ Hà Nội và phía đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

"Phố cà phê đường tàu" dài khoảng 2 km, nối các tuyến phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, là điểm đến thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước khi tới Hà Nội. Dọc hai bên đường sắt, nhiều quán cà phê mọc sát đường ray, trở thành điểm trải nghiệm, check-in độc đáo, đặc biệt vào thời điểm tàu hỏa chạy qua khu dân cư.