HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất dừng chạy tàu qua "phố cà phê đường tàu"

D.Thu - N.Hưởng

(NLĐO) - UBND TP Hà Nội đề nghị điều chỉnh tổ chức chạy tàu, tàu khách dừng ga Hà Nội và Gia Lâm, phục vụ chỉnh trang phố cổ, gồm cả "phố cà phê đường tàu".

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm để tổ chức cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị khu vực phố cổ và phụ cận.

Đề xuất dừng chạy tàu qua "phố cà phê đường tàu" - Ảnh 1.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Ngô Nhung

Theo đó, Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Kinh tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên". Dự án tập trung khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình, đề xuất các giải pháp cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời xây dựng các kịch bản phát huy giá trị di sản của cầu Long Biên.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch tại khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu và cầu Long Biên.

Qua nghiên cứu, khu vực này được định hướng phát triển đồng bộ với không gian lịch sử – văn hóa - kiến trúc mang tầm di sản của Thủ đô, đóng vai trò kết nối phía tây khu phố cổ Hà Nội với phía đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đây là không gian đặc biệt quan trọng, gắn liền với cầu Long Biên - biểu tượng lịch sử, văn hóa, kiến trúc của Hà Nội, được ví như một "bảo tàng sống" trong ký ức đô thị.

Thành phố xác định việc hình thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị cầu Long Biên và tuyến đường dẫn phía nam cầu là yêu cầu cần thiết, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế đô thị, qua đó nâng cao bản sắc và sức cạnh tranh của Thủ đô.

Trong tổng thể định hướng này, việc nghiên cứu đầu tư, tái phát triển đoạn tuyến đường sắt từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội có ý nghĩa then chốt, quyết định hiệu quả và tính bền vững của các dự án liên quan.

Để sớm triển khai các nội dung đã được nghiên cứu, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội. Việc bàn giao dự kiến hoàn thành trong quý II-2026.

Đề xuất dừng chạy tàu qua "phố cà phê đường tàu" - Ảnh 2.

Hà Nội đề nghị tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Ảnh: Internet

Đây sẽ là cơ sở để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo và tái thiết đô thị khu vực không gian lịch sử - văn hóa - kiến trúc phía tây khu phố cổ Hà Nội và phía đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

"Phố cà phê đường tàu" dài khoảng 2 km, nối các tuyến phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, là điểm đến thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước khi tới Hà Nội. Dọc hai bên đường sắt, nhiều quán cà phê mọc sát đường ray, trở thành điểm trải nghiệm, check-in độc đáo, đặc biệt vào thời điểm tàu hỏa chạy qua khu dân cư.

Tin liên quan

Đường sắt tiếp tục đề nghị sớm giải tỏa tụ điểm cà phê đường tàu

Đường sắt tiếp tục đề nghị sớm giải tỏa tụ điểm cà phê đường tàu

(NLĐO)- Đường sắt đề nghị TP Hà Nội sớm giải tỏa các hàng quán tụ điểm cà phê đường tàu, cử chốt gác ban đêm để đảm bảo an toàn

Cà phê đường tàu ở Khâm Thiên: Ngày đóng cửa, tối sáng đèn

(NLĐO)- Ngay sau khi "xóm cà phê đường tàu" tại Trần Phú - Phùng Hưng bị "xoá sổ", thì một xóm mới được mọc lên tại khu vực Lê Duẩn - Khâm Thiên ở Hà Nội.

Phó Thủ tướng: Xem xét, xử lý kiến nghị xin giữ “phố cà phê đường tàu”

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Giao thông Vận tải và UBND TP Hà Nội xem xét, xử lý đơn kiến nghị của người dân tại khu vực những "quán cà phê đường tàu" theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

không gian văn hóa khách du lịch Khu phố cổ Hà Nội cà phê đường tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo