Sắp áp dụng lệ phí trước bạ mới, lo giá xe biến động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ôtô - Xe - Điện máy

Sắp áp dụng lệ phí trước bạ mới, lo giá xe biến động

G.Hưng

Theo quy định, từ đầu năm sau, các tỉnh, thành phố phải tự ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ mới thay cho bảng giá cũ do Bộ Tài chính ban hành trước đó

Cục Thuế vừa có văn bản đề nghị cơ quan thuế các địa phương khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Theo quy định, từ đầu năm sau, các tỉnh, thành phố phải tự ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ mới thay cho bảng giá cũ do Bộ Tài chính ban hành trước đó. Nắm bắt thông tin này, nhân viên bán hàng tại các đại lý ô tô, xe máy tranh thủ tư vấn khách hàng sớm mua xe trước thời điểm trên để tránh giá có thể tăng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống Ô tô Hiền (TP HCM), nhìn nhận việc mỗi tỉnh, thành phố tự ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ riêng chắc chắn sẽ tạo các tác động tâm lý lẫn tác động thực tế lên thị trường xe. Bà dự đoán có thể xảy ra trường hợp địa phương muốn tăng ngân sách hay hạn chế gia tăng phương tiện cá nhân thì sẽ áp mức lệ phí trước bạ cao và ngược lại.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xe máy Hà Thành, nếu địa phương đưa ra bảng giá tính lệ phí trước bạ cao sẽ vô tình đẩy giá xe tăng lên, làm ảnh hưởng thêm đến sức mua xe máy vốn đã không được tốt. Ông tính toán: Tại TP HCM, xe có giá dưới 40 triệu đồng thì phí ra biển số là 2 triệu đồng; xe từ 40 triệu đồng có phí ra biển số là 4 triệu đồng. Tức là có trường hợp giá xe chỉ chênh lệch 1 triệu đồng nhưng phí ra biển số tăng gấp đôi, gây thiệt hại cho người mua xe.

Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đều lo ngại sắp tới khi các hãng xe phải công bố giá từng mẫu với cơ quan thuế, có thể dẫn tới quá tải, chậm cập nhật, ảnh hưởng đến việc làm thủ tục đăng ký xe. "Cơ quan thuế khó có thể cập nhật giá xe thường xuyên trên thị trường cũng như giá của từng model mới nên việc cơ quan này có nhiệm vụ tính thuế và lệ phí trước bạ cũng chưa phù hợp" - một chuyên gia của VAMM góp ý. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo