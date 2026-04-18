Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9-3-2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30-6

Theo Nghị định số 72, áp dụng từ ngày 9-3 đến hết ngày 30-4-2026, Chính phủ giảm thuế nhập khẩu với một số loại xăng dầu xuống 0%. Cụ thể, mức thuế suất MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và các nguyên liệu pha chế xăng; giảm từ 7% xuống 0% với dầu diesel, nhiên liệu máy bay; một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.

Tại dự thảo Nghị quyết mới, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72 đến hết ngày 30-6-2026.

Ngoài các mặt hàng đã được quy định tại Nghị định số 72, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% áp dụng với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác).

Lý giải về đề xuất kéo dài thời hạn miễn thuế nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết ngay sau khi ban hành, Nghị định số 72 đã phát huy hiệu quả thiết thực, trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông gây đứt gãy chuỗi cung ứng từ các thị trường truyền thống (như Hàn Quốc và ASEAN), chính sách thuế 0% đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn hàng thay thế có xuất xứ ngoài khu vực ASEAN và Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung ứng cho thị trường nội địa. Việc Nghị định số 72 có hiệu lực thi hành đã hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động đa dạng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, xung đột quân sự tại Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, nguồn cung vẫn hạn hẹp, giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục gia tăng. Các doanh nghiệp như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đánh giá, ngay cả khi xung đột quân sự tại Trung Đông chấm dứt, các cơ sở hạ tầng ngành dầu khí tại khu vực này cần ít nhất từ 5 đến 7 tuần để phục hồi công suất khai thác nguyên trạng.

Trong khi đó, trường hợp hết ngày 30-4-2026, ngừng áp dụng mức thuế ưu đãi nhập khẩu 0% đối với các mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu, khả năng nguồn cung sẽ khan hiếm trở lại và mức phụ phí nhập khẩu cho nguồn hàng được ưu đãi miễn thuế theo Hiệp định ATIGA/VKFTA còn cao hơn.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72 là cần thiết để kịp thời giảm bớt một phần chi phí và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu.