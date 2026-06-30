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Sức khỏe

Đề xuất giảm tiền mua BHYT hộ gia đình, miễn phí cho người từ 60 tuổi

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế lý giải mức đóng BHYT hộ gia đình được tính theo lương cơ sở, đồng thời ghi nhận đề xuất miễn phí BHYT cho người từ 60 tuổi.

Bộ Y tế vừa có ý kiến trả lời phản ánh của cử tri Lâm Đồng về việc mức đóng BHYT hộ gia đình hiện nay khá cao và đề nghị xem xét giảm tiền mua BHYT.

Đề xuất giảm tiền mua BHYT hộ gia đình, miễn phí cho người từ 60 tuổi? - Ảnh 1.

Cử tri kiến nghị giảm mức đóng BHYT hộ gia đình. Ảnh minh hoạ

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Y tế dẫn quy định tại Luật BHYT và Nghị định 188/2025, theo đó người thứ nhất trong hộ gia đình đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, ba, bốn lần lượt đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi chỉ đóng 40%.

Theo Bộ Y tế, cách tính này bảo đảm công bằng, khuyến khích cả hộ gia đình tham gia BHYT, đồng thời phù hợp với cơ chế Nhà nước hỗ trợ một số nhóm đối tượng trên cơ sở mức lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết đến hết năm 2025, cả nước có 97,65 triệu người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ 95,16% dân số. Trong đó, khoảng 23 triệu người tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Hiện người thứ nhất tham gia BHYT hộ gia đình đóng 1.263.600 đồng mỗi năm, tương đương hơn 105.000 đồng một tháng.

Từ ngày 1-7, khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, mức đóng của người thứ nhất cũng tăng lên 113.850 đồng mỗi tháng.

Liên quan đề xuất miễn phí BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận và sẽ phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu trên cơ sở khả năng cân đối Quỹ BHYT và bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống chính sách.

Bộ cũng cho biết Nghị định 188/2025 cho phép HĐND cấp tỉnh, căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp, quyết định hỗ trợ mức đóng BHYT cao hơn mức tối thiểu hoặc hỗ trợ thêm cho các nhóm chưa được ngân sách hỗ trợ theo quy định.

Đối với kiến nghị hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho cựu chiến binh nhập ngũ trước năm 1975, Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ, ngành rà soát, xác định nhóm đối tượng phù hợp, đánh giá tác động đến ngân sách trước khi tham mưu phương án hỗ trợ, bảo đảm công bằng và khả thi.

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