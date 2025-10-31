HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đề xuất giao Bộ Công an xây dựng cơ chế quản lý định danh IP người dùng

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng cần định danh địa chỉ Internet (IP người dùng) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet.

Tại dự án Luật An ninh mạng được Chính phủ trình Quốc hội sáng 31-10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết dự thảo đã bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Đề xuất Bộ Công an quản lý định danh IP người dùng để đảm bảo an ninh mạng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình dự án Luật An ninh mạng. Ảnh: Phạm Thắng

Theo dự thảo luật, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ Internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để quản lý phục vụ công tác đảm bảo an ninh mạng.

Dự thảo luật cũng đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an ninh mạng. Đối với Bộ Công an, phải bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế quản lý định danh IP; xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết cơ quan thẩm tra đề nghị ban soạn thảo rà soát để tránh trùng lặp với các quy định về an ninh dữ liệu, an ninh thông tin, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đã được quy định trong Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Viễn thông và các luật khác về công nghệ thông tin.

Về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát kỹ nội dung cụ thể để chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh mạng (trừ các trường hợp đặc biệt) để giảm tối đa chi phí tuân thủ pháp luật, tăng tính linh hoạt và phù hợp với Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị không quy định trong luật nội dung quản lý nhà nước về an ninh mạng và trách nhiệm cụ thể của các bộ ngành, chỉ nên xây dựng thành một điều quy định chung về trách nhiệm quản lý nhà nước để phù hợp với cấu trúc tổng quát của luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ IP (Internet Protocol Address) là một dãy số hoặc ký tự được gán cho mỗi thiết bị khi kết nối với internet. Địa chỉ này cho phép các thiết bị kết nối với nhau và truyền tải thông tin một cách chính xác, hiệu quả. Địa chỉ IP cung cấp danh tính cho các thiết bị được kết nối mạng. Từ đó, các thiết bị có thể phân biệt, nhận ra nhau và truyền tải thông tin cho nhau.


Tin liên quan

Trình Quốc hội quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp camera ghi hình hành khách

Trình Quốc hội quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp camera ghi hình hành khách

(NLĐO)- Xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Đại biểu Quốc hội: Tại sao người dân phải đi photocopy sổ đỏ để nộp?

(NLĐO)- Đại biểu Hà Sỹ Đồng bày tỏ băn khoăn khi người dân ở Hà Nội phải đi photocopy sổ đỏ để nộp cho địa phương, phục vụ việc làm sạch dữ liệu đất đai.

Đại biểu Quốc hội: "Bắt cóc online" là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành có giải pháp hiệu quả phòng, chống tội phạm công nghệ cao, trong đó có tình trạng "bắt cóc online".

không gian mạng Bộ Công an an ninh mạng Dịch vụ Internet địa chỉ IP người dùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo