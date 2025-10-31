Tại dự án Luật An ninh mạng được Chính phủ trình Quốc hội sáng 31-10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết dự thảo đã bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình dự án Luật An ninh mạng. Ảnh: Phạm Thắng

Theo dự thảo luật, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ Internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để quản lý phục vụ công tác đảm bảo an ninh mạng.

Dự thảo luật cũng đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an ninh mạng. Đối với Bộ Công an, phải bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế quản lý định danh IP; xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết cơ quan thẩm tra đề nghị ban soạn thảo rà soát để tránh trùng lặp với các quy định về an ninh dữ liệu, an ninh thông tin, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đã được quy định trong Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Viễn thông và các luật khác về công nghệ thông tin.

Về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát kỹ nội dung cụ thể để chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh mạng (trừ các trường hợp đặc biệt) để giảm tối đa chi phí tuân thủ pháp luật, tăng tính linh hoạt và phù hợp với Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị không quy định trong luật nội dung quản lý nhà nước về an ninh mạng và trách nhiệm cụ thể của các bộ ngành, chỉ nên xây dựng thành một điều quy định chung về trách nhiệm quản lý nhà nước để phù hợp với cấu trúc tổng quát của luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ IP (Internet Protocol Address) là một dãy số hoặc ký tự được gán cho mỗi thiết bị khi kết nối với internet. Địa chỉ này cho phép các thiết bị kết nối với nhau và truyền tải thông tin một cách chính xác, hiệu quả. Địa chỉ IP cung cấp danh tính cho các thiết bị được kết nối mạng. Từ đó, các thiết bị có thể phân biệt, nhận ra nhau và truyền tải thông tin cho nhau.





