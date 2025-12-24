HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất hoán đổi để Tết Dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày

Minh Phong

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về đề xuất Tết dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày, từ ngày 1 (thứ Năm) đến hết ngày 4-1-2026 (Chủ nhật)

Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến bộ ngành về phương án hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày thay vì một ngày như quy định.

Đề xuất hoán đổi nghỉ tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày cho người lao động - Ảnh 1.

Tết dương lịch năm nay vào ngày thứ 5, nên Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi

Trong phương án nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, chỉ có nội dung về lịch nghỉ tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30-4, 1-5 và nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, còn lịch nghỉ tết Dương lịch chưa được đề cập.

Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ tết Dương lịch năm 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc. Cụ thể, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (10-1-2026). Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ ngày 2-1-2026 và đi làm bù vào ngày 10-1-2026.

Đề xuất trên đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Nếu phương án này được thông qua, công chức, viên chức sẽ được nghỉ tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 1-1-2026 đến hết Chủ nhật, ngày 4-1-2026.

Theo Bộ Nội vụ, đề xuất này nhằm khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự như đối với công chức, viên chức, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo bộ luật Lao động 2019, mỗi năm người lao động được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương tổng cộng 11 ngày. Trong đó, gồm: Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày (1-1); Tết Nguyên đán 5 ngày (do người sử dụng lao động lựa chọn theo quyết định của Thủ tướng và thông báo trước ít nhất 30 ngày); Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ 1 ngày (10-3 âm lịch); ngày 30-4 nghỉ 1 ngày; ngày 1-5 nghỉ 1 ngày; Quốc khánh nghỉ 2 ngày (2-9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, công chức, lao động nghỉ 5 ngày chính thức gồm 4 ngày trước và một ngày sau Tết, cộng bốn ngày nghỉ cuối tuần, tổng cộng 9 ngày. Công chức, người lao động trở lại làm việc ngày 23-2, tức mùng 7 Tết.

Tin liên quan

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

(NLĐO)- Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Tết Dương lịch 2026, TPHCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, gồm 3 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp

UBND TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

(NLĐO) - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2026 vào thứ Năm, ngày 1-1-2026

Giới trẻ TP HCM nô nức xuống phố ngày Tết Dương lịch

(NLĐO) - Bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà, đường sách, Hội trường Thống Nhất là những địa điểm lý tưởng mà nhiều bạn trẻ chọn để du xuân

Bộ Nội vụ Tết nguyên đán tết dương lịch lịch nghỉ tết Nghỉ tết dương lịch người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo