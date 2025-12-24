Bộ Nội vụ vừa có công văn lấy ý kiến bộ ngành về phương án hoán đổi để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày thay vì một ngày như quy định.

Tết dương lịch năm nay vào ngày thứ 5, nên Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi

Trong phương án nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, chỉ có nội dung về lịch nghỉ tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30-4, 1-5 và nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, còn lịch nghỉ tết Dương lịch chưa được đề cập.

Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ tết Dương lịch năm 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc. Cụ thể, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (2-1-2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (10-1-2026). Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ ngày 2-1-2026 và đi làm bù vào ngày 10-1-2026.

Đề xuất trên đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Nếu phương án này được thông qua, công chức, viên chức sẽ được nghỉ tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 1-1-2026 đến hết Chủ nhật, ngày 4-1-2026.

Theo Bộ Nội vụ, đề xuất này nhằm khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự như đối với công chức, viên chức, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo bộ luật Lao động 2019, mỗi năm người lao động được nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương tổng cộng 11 ngày. Trong đó, gồm: Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày (1-1); Tết Nguyên đán 5 ngày (do người sử dụng lao động lựa chọn theo quyết định của Thủ tướng và thông báo trước ít nhất 30 ngày); Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ 1 ngày (10-3 âm lịch); ngày 30-4 nghỉ 1 ngày; ngày 1-5 nghỉ 1 ngày; Quốc khánh nghỉ 2 ngày (2-9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, công chức, lao động nghỉ 5 ngày chính thức gồm 4 ngày trước và một ngày sau Tết, cộng bốn ngày nghỉ cuối tuần, tổng cộng 9 ngày. Công chức, người lao động trở lại làm việc ngày 23-2, tức mùng 7 Tết.