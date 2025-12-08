HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Tết Dương lịch 2026, TPHCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, gồm 3 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp

Ngày 8-12, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2026. Trong đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - văn hóa trên toàn thành phố.

Năm nay, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu trung tâm TP mới, phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, thành phố bố trí 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Tất cả kinh phí thực hiện đều được huy động theo hình thức xã hội hóa nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhưng vẫn đảm bảo quy mô, chất lượng chương trình.

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TP HCM - Ảnh 1.

Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu là một trong 4 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, Ảnh: Huy Đổng

Ngoài hoạt động bắn pháo hoa, TPHCM còn tổ chức hàng loạt chương trình văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn trong đêm 31-12 như Countdown tại khu vực phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, các chương trình biểu diễn tại nhiều xã, phường, lễ hội âm nhạc - ánh sáng, sự kiện "Khơi sóng bình minh" tại phường Vũng Tàu với giải chạy, đồng diễn yoga và trình diễn nghệ thuật xuyên đêm; chương trình Ngày hội Văn hóa ẩm thực từ ngày 27-12 đến ngày 1-1-2026.

Cùng với đó, thành phố triển khai trang trí ánh sáng nghệ thuật trên nhiều tuyến đường trung tâm, mở hệ thống đèn tại các công trình tiêu biểu tạo không khí rộn ràng, hiện đại trong dịp đón năm mới.

Công an TPHCM cùng Bộ Tư lệnh TP sẽ phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cháy nổ và phân luồng giao thông tại các khu vực tập trung đông người. Sở Y tế cũng bố trí lực lượng ứng trực, xe cấp cứu tại các điểm tổ chức sự kiện, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Với sự chuẩn bị công phu và nhiều hoạt động phong phú, TPHCM kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một mùa lễ hội rực rỡ, đánh dấu khởi đầu đầy hứng khởi cho năm 2026.

Tin liên quan

Video: Pháo hoa rực sáng giữa mưa, lòng dân rộn ràng ngày Tết Độc lập

(NLĐO) - Tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng reo vui, tạo nên bầu không khí đặc biệt, nơi niềm tự hào dân tộc được thắp sáng cùng từng chùm pháo trên cao

Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại phường Bình Dương, TP HCM

(NLĐO) - Ngoài màn bắn pháo hoa được người dân mong chờ, thì chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" cũng vô cùng ấn tượng.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Hàng vạn người dân đã hân hoan, phấn khích khi chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Hà Nội tối 2-9 chào mừng Quốc khánh.

Bà Rịa - Vũng Tàu TP HCM tết dương lịch Bắn pháo hoa tầm cao bắn pháo hoa sông Sài gòn tháp Tam Thắng
