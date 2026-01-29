HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẵn sàng đưa vào khai thác

Ngọc Giang

(NLĐO)- Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thiện 98%, sẵn sàng kết nối với Dự án thành phần 2 ở Đồng Nai để đưa vào khai thác

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 1.

Những ngày đầu năm 2026, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 2.

Dự án có điểm đầu tại Km34+200, kết nối với điểm cuối của dự án thành phần 2 (tỉnh Đồng Nai); điểm cuối tại Km53+700, giao với Quốc lộ 56, tuyến tránh TP Bà Rịa cũ (TPHCM)

VIDEO: Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẵn sàng đưa vào khai thác

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 3.

Với sản lượng thi công đạt khoảng 98%, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã hoàn thành. Trong đó, phần đường đã cơ bản hoàn thành mặt đường bê tông nhựa, hệ thống sơn kẻ đường, dải phân cách giữa và hàng rào.

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 4.

Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hoàn thiện các nút giao quan trọng như Hội Bài - Phước Tân và nút giao Quốc lộ 56. Phần cầu đã cơ bản hoàn thành toàn bộ trong quý I-2026, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 5.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 19,5 km, quy mô đầu tư 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, có 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường từ 24,75 m đến 27 m. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh 6 làn xe, với bề rộng trung bình khoảng 67 m.

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 6.

Tổng mức đầu tư của dự án là 7.216 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 4.021 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách thành phố chiếm 50% chi phí giải phóng mặt bằng và ngân sách trung ương cho phần còn lại.

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 7.

Theo đại diện chủ đầu tư, đối với phần diện tích bổ sung, hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục triển khai thu hồi đất để làm đường gom tại phường Tam Long; đồng thời phối hợp thực hiện các thủ tục thu hồi đất bổ sung tại nút giao Mỹ Xuân - Ngãi Giao nhằm bảo đảm hoàn chỉnh toàn tuyến theo thiết kế.

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 8.

Về thi công xây lắp, dự án gồm 1 gói thầu chính được khởi công từ tháng 6-2023 và đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19-4-2025. Đến nay, giá trị sản lượng đạt hơn 1.672 tỉ đồng, tương đương gần 98%.

Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu sắp hoàn thành , kết nối giao thông miền Đông - Ảnh 9.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, dự án thành phần 3 sẽ góp phần quan trọng hoàn chỉnh tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Đông Nam Bộ.


Bà Rịa - Vũng Tàu giải phóng mặt bằng Cao tốc Dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai dự án đầu tư Phú Mỹ Biên Hoà - Vũng Tàu dự án thành phần 3
