Kinh tế

Đề xuất không đánh thuế giao dịch bán cổ phiếu thưởng khi nhà đầu tư lỗ

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - VAFI cho rằng nên đánh thuế cá nhân hưởng lợi từ việc mua bán bán vàng, thay vì đánh thuế giao dịch cổ phiếu thưởng khi bị lỗ

Ngày 22-10, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã có văn bản đề xuất các bộ, ngành liên quan về việc không đánh thuế giao dịch bán cổ phiếu thưởng khi nhà đầu tư bán cổ phiếu thưởng bị lỗ.

VAFI cho rằng theo pháp luật hiện hành, cổ phiếu thưởng được hình thành từ việc công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu. Việc phát hành cổ phiếu thưởng là hình thức huy động vốn cho doanh nghiệp. Việc trả cổ phiếu thưởng không phải là hình thức phân phối lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt… Chưa kể, thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, việc phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn còn gặp nhiều khó khăn, nên trả cổ phiếu thưởng là giải pháp thay thế hữu hiệu.

- Ảnh 1.

Nhà đầu tư nhận cổ phiếu thưởng nếu bị đánh thuế sẽ thiệt thòi.

VAFI cho biết khi bán cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư bị đánh thuế khoán 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng và tính 5% trên tổng mệnh giá cổ phiếu thưởng đem bán.

Ngoài ra, việc tính thuế với cổ phiếu thưởng sẽ khiến nhà đầu tư không thích cổ phiếu thưởng, gây khó khăn cho việc huy động vốn qua cổ phiếu thưởng. Bởi lẽ, đã có tình trạng giá cổ phiếu thưởng giảm mạnh vào thời điểm việc phát hành có hiệu lực. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký VAFI, chính sách thuế về điều tiết dòng vốn vào thị trường chứng khoán của Việt Nam không như nhiều nước trên thế giới. Các nước đều có chính sách dùng công cụ thuế để hướng dòng vốn chảy mạnh vào thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng, hạn chế dòng tiền chảy vào thị trường vàng và bất động sản. Để đạt mục tiêu này thì việc đánh thuế vào nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường chứng khoán bao giờ cũng được ưu đãi hơn so với đầu tư vào thị trường vàng và bất động sản. 

Ở nước ta, nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán hiện nay phải chịu nhiều sắc thuế như thuế cổ tức tiền mặt, thuế cổ phiếu thưởng, thuế chuyển nhượng. Trong khi đó, nhà đầu tư vàng hiện chưa bị đánh thuế thu nhập cá nhân.

bất động sản thị trường chứng khoán nhà đầu tư thu ngân sách đánh thuế trả cổ tức
