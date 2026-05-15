Thời sự Xã hội

Đề xuất mở rộng phạm vi cấm xe trên 16 chỗ giờ cao điểm tại phường trung tâm Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau một thời gian triển khai, UBND phường Hoàn Kiếm tiếp tục đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm.

UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vừa đề xuất các cơ quan liên quan mở rộng phạm vi hạn chế ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm trên toàn bộ khu vực thuộc phường.

Đề xuất cấm xe trên 16 chỗ giờ cao điểm tại phường Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Đề xuất cấm xe trên 16 chỗ giờ cao điểm tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Việt Anh

Phạm vi hạn chế được xác định theo các tuyến đường Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong.

Phường Hoàn Kiếm dự kiến bố trí 4 điểm trung chuyển tại phố Bà Triệu, phố Trần Nhật Duật, phố Trần Quang Khải và phố Trần Khánh Dư nhằm phục vụ hoạt động đón trả khách du lịch.

Thời gian hạn chế hàng ngày vào các khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 16 giờ đến 19giờ 30 phút.

Phường Hoàn Kiếm nhận định việc mở rộng phạm vi hạn chế sẽ góp phần tổ chức giao thông đồng bộ, giảm áp lực cho khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến giáp ranh, đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động du lịch, dịch vụ thông qua hệ thống điểm trung chuyển phù hợp.

Trước đó, từ ngày 1-3-2025, Hà Nội thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm trên một số tuyến phố thuộc khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Phường Hoàn Kiếm đánh giá sau thời gian triển khai, phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định trên các tuyến phố nhỏ hẹp...

Hà Nội cấm xe máy xăng ở 11 tuyến phố từ 1-7: Người dân nói gì?

Hà Nội cấm xe máy xăng ở 11 tuyến phố từ 1-7: Người dân nói gì?

(NLĐO)- Đề xuất cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố phường Hoàn Kiếm được nhiều người ủng hộ vì mục tiêu môi trường, nhưng cũng gây nhiều lo ngại.

Vì sao chọn Hoàn Kiếm thí điểm cấm xe chạy xăng?

(NLĐO)- Theo chính quyền Hà Nội, việc lựa chọn phường Hoàn Kiếm là nơi cấm xe máy chạy xăng do hạ tầng phục vụ chuyển đổi sẵn có.

Chi tiết các khu vực Hà Nội cấm xe máy xăng từ ngày 1-7

(NLĐO)- Giai đoạn 1 từ ngày 1-7, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố, sau đó sẽ mở rộng các khu vực trong Vành đai 1.

