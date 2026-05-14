Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô 16 giờ/ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô 16 giờ/ngày

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô từ 6 tới 22 giờ, siết mạnh lưu thông nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị.

Xe tải trên 1 tấn có thể bị cấm vào nội đô TPHCM từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày theo dự thảo quy định mới do Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM ban hành để lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Nếu được thông qua, quy định này sẽ thay thế hàng loạt quyết định đang áp dụng nhiều năm qua về hạn chế xe tải, xe 3 bánh và xe khách giường nằm trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải vào nội đô 16 giờ/ngày - Ảnh 1.

TPHCM dự kiến cấm xe có trọng tải trên 1 tấn vào nội đô thành phố từ 6 đến 22 giờ

Siết mạnh giờ xe tải vào nội đô TPHCM

Theo dự thảo, ô tô chở hàng, ô tô chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo moóc có tải trọng đến 1 tấn sẽ bị hạn chế lưu thông vào khu vực nội đô trong hai khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Đáng chú ý, nhóm xe có tải trọng trên một tấn sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, ngoại trừ các tuyến hành lang được phép hoạt động. Đây là mức siết chặt hơn đáng kể so với quy định hiện hành.

Khu vực hạn chế được xác định là toàn bộ khu vực bên trong tuyến vành đai gồm các trục đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội…

Từ ngày 1-1-2028, ranh giới khu vực hạn chế tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung thêm các tuyến như cầu Phú Hữu, đường D1 và D2 khu vực Tăng Nhơn Phú nhằm khép kín vành đai kiểm soát xe tải quanh khu vực trung tâm.

Quy định mới về xe vào trung tâm

Dự thảo cũng quy định nhiều trường hợp được xem xét cho phép lưu thông tạm thời trong nội đô dù đang trong khung giờ hạn chế. Các nhóm xe này chủ yếu phục vụ công ích hoặc nhu cầu thiết yếu như xe sửa chữa điện, hạ tầng kỹ thuật, xe chở máu, vắc-xin, suất ăn công nghiệp, thực phẩm tươi sống, xe vận chuyển hàng bình ổn thị trường, xe thư báo, bưu kiện và xe chở chất thải y tế.

Riêng xe chở rác chỉ được phép hoạt động trong khu vực hạn chế từ 20 giờ đến 5 giờ hôm sau.

Đối với ô tô khách, dự thảo quy định xe khách từ 29 chỗ trở lên và xe giường nằm không được lưu thông vào khu vực bên trong vành đai từ 6 giờ đến 22 giờ, ngoại trừ một số tuyến kết nối trực tiếp bến xe như Quốc lộ 13 vào Bến xe Miền Đông hoặc Kinh Dương Vương vào Bến xe Miền Tây.

Một nội dung đáng chú ý khác là TPHCM dự kiến cấm hoàn toàn xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ từ ba bánh trở lên hoạt động trên toàn địa bàn từ ngày 1-1-2027. Hiện nay, các loại xe này đã bị cấm lưu thông trong khu vực nội đô và trên nhiều tuyến quốc lộ vào giờ cao điểm.

Dự thảo cũng lần đầu bổ sung quy định quản lý xe xích lô. Theo đó, phương tiện này chỉ được phép hoạt động khi có đăng ký, gắn biển số, đảm bảo an toàn kỹ thuật và chỉ lưu thông trên các tuyến phục vụ du lịch ngoài giờ cao điểm.

Sở Xây dựng cho biết việc ban hành quy định mới nhằm đồng bộ với Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ năm 2025, đồng thời góp phần giảm ùn tắc, tổ chức lại giao thông đô thị và kiểm soát phương tiện tải trọng lớn vào khu vực trung tâm TPHCM.

Tin liên quan

Hình ảnh 2 trạm thu phí mà TPHCM nghiên cứu mua lại để giảm ùn tắc

Hình ảnh 2 trạm thu phí mà TPHCM nghiên cứu mua lại để giảm ùn tắc

(NLĐO)- TPHCM đang nghiên cứu mua lại 2 trạm BOT trên tuyến đường ĐT743 sau nhiều năm ùn tắc, tai nạn kéo dài ở cửa ngõ phía Đông

Xe ben cán người phụ nữ tử vong rồi rời khỏi hiện trường ở TPHCM

(NLĐO)- Xe ben va chạm với xe máy ở phường Đông Hòa khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong, tài xế xe ben rời hiện trường

CSGT TPHCM khuyến cáo không tụ tập chụp ảnh ở khu vực "biển Gò Vấp"

(NLĐO) - Bãi cát ven sông Vàm Thuật đang là công trình thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát.

cấm xe TPHCM xe khách xe tải cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo