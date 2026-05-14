Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô 16 giờ/ngày

Xe tải trên 1 tấn có thể bị cấm vào nội đô TPHCM từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày theo dự thảo quy định mới do Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM ban hành để lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Nếu được thông qua, quy định này sẽ thay thế hàng loạt quyết định đang áp dụng nhiều năm qua về hạn chế xe tải, xe 3 bánh và xe khách giường nằm trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, ô tô chở hàng, ô tô chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo moóc có tải trọng đến 1 tấn sẽ bị hạn chế lưu thông vào khu vực nội đô trong hai khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Đáng chú ý, nhóm xe có tải trọng trên một tấn sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực hạn chế từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, ngoại trừ các tuyến hành lang được phép hoạt động. Đây là mức siết chặt hơn đáng kể so với quy định hiện hành.

Khu vực hạn chế được xác định là toàn bộ khu vực bên trong tuyến vành đai gồm các trục đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội…

Từ ngày 1-1-2028, ranh giới khu vực hạn chế tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung thêm các tuyến như cầu Phú Hữu, đường D1 và D2 khu vực Tăng Nhơn Phú nhằm khép kín vành đai kiểm soát xe tải quanh khu vực trung tâm.

Dự thảo cũng quy định nhiều trường hợp được xem xét cho phép lưu thông tạm thời trong nội đô dù đang trong khung giờ hạn chế. Các nhóm xe này chủ yếu phục vụ công ích hoặc nhu cầu thiết yếu như xe sửa chữa điện, hạ tầng kỹ thuật, xe chở máu, vắc-xin, suất ăn công nghiệp, thực phẩm tươi sống, xe vận chuyển hàng bình ổn thị trường, xe thư báo, bưu kiện và xe chở chất thải y tế.

Riêng xe chở rác chỉ được phép hoạt động trong khu vực hạn chế từ 20 giờ đến 5 giờ hôm sau.

Đối với ô tô khách, dự thảo quy định xe khách từ 29 chỗ trở lên và xe giường nằm không được lưu thông vào khu vực bên trong vành đai từ 6 giờ đến 22 giờ, ngoại trừ một số tuyến kết nối trực tiếp bến xe như Quốc lộ 13 vào Bến xe Miền Đông hoặc Kinh Dương Vương vào Bến xe Miền Tây.

Một nội dung đáng chú ý khác là TPHCM dự kiến cấm hoàn toàn xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ từ ba bánh trở lên hoạt động trên toàn địa bàn từ ngày 1-1-2027. Hiện nay, các loại xe này đã bị cấm lưu thông trong khu vực nội đô và trên nhiều tuyến quốc lộ vào giờ cao điểm.

Dự thảo cũng lần đầu bổ sung quy định quản lý xe xích lô. Theo đó, phương tiện này chỉ được phép hoạt động khi có đăng ký, gắn biển số, đảm bảo an toàn kỹ thuật và chỉ lưu thông trên các tuyến phục vụ du lịch ngoài giờ cao điểm.

Sở Xây dựng cho biết việc ban hành quy định mới nhằm đồng bộ với Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ năm 2025, đồng thời góp phần giảm ùn tắc, tổ chức lại giao thông đô thị và kiểm soát phương tiện tải trọng lớn vào khu vực trung tâm TPHCM.